2017-02-10 15:34:00.0

Straßenbau in Wiedergeltingen Anlieger müssen zahlen

Wiedergeltingen bereitet eine Satzung vor. Das müssen auch noch zwei Drittel der Landkreis-Gemeinden machen. Was dies für Haus- und Grundbesitzer bedeutet Von Alf Geiger

Die Amberger Straße in Wiedergeltingen ist den Gemeinderäten schon lange ein Dorn im Auge. Die Straße ist eng und marode und muss dringend saniert werden. Dies scheitert bislang an den stockenden Grundstücksverhandlungen . Die Gemeinde will die Straße ausbauen, die Eigentümer einiger Grundstücke sind aber nicht bereit, dafür einige Quadratmeter ihres Grundes herzugeben.

Bürgermeister Norbert Führer machte in der jüngsten Sitzung klar, dass es jetzt nicht länger auf die lange Bank geschoben werden könne, weil die Gemeinde gut die Hälfte der Gesamtkosten vom Staat bezuschusst bekommen würde, wenn die entsprechenden Anträge noch in diesem Jahr gestellt und dann 2018 mit dem Ausbau begonnen werden kann. Wie hoch die Kosten für den Ausbau sein werden, ließ Bürgermeister Führer in der Sitzung offen. Auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung sagte Führer gestern, dass er von Gesamtkosten für Ausbau und Oberflächenentwässerung von „mehr als einer Million Euro“ ausgehe. Wie viel davon vom Staat bezuschusst wird und was letztlich noch vom Bürger bezahlt werden muss, könne man erst sagen, wenn eine entsprechende Satzung verabschiedet sei. Diese Satzung gilt dann aber nicht nur für die Amberger Straße, sondern für den gesamten Gemeindebereich.

In der Nachbargemeinde Rammingen hatte zuletzt die Satzung für den Ausbau der Hauptstraße hohe Wellen geschlagen (MZ berichtete): Die Gemeinde wollte die Ausbaukosten in drei Abschnitten abrechnen, das Landratamt lehnte dies ab, weil nahezu alle Gemeinderäte direkt oder indirekt betroffen und damit befangen seien. Dort sind es rund 300 000 Euro, die auf die rund 250 Anlieger umgelegt werden müssen. Je nach Grundstücksgröße und möglicher bebaubarer Fläche könnten zwischen rund 800 Euro bei einem Einfamilienhaus und gut 7000 Euro bei großen Grundstücken fällig werden, rechnete Rammingens Bürgermeister Schwele damals vor.

Satzung soll bald verabschiedet werden

In den nächsten Sitzungen, sicher aber noch im ersten Halbjahr 2017, soll eine Satzung im Wiedergeltinger Gemeinderat diskutiert und verabschiedet werden. Dies, so betonte Führer mehrfach, werde „immer öffentlich“ vonstatten gehen. Er und die Gemeinderäte machten deutlich, dass sie ihre Entscheidung wohl überlegen und nicht über die Köpfe der Bürger hinweg treffen wollen. Auch werde jeder sich bietende „Spielraum“ genutzt, um die Belastungen der Betroffenen so gering wie möglich zu halten.

Keine Satzung zu erlassen und die Kosten für den Straßenausbau aus den Steuereinnahmen zu zahlen oder gar Kredite dafür aufzunehmen, ist keine Option mehr: Städte und Gemeinden haben auch dann die Pflicht, Straßenausbau-Beiträge zu erheben, wenn es ihnen finanziell gut geht. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im November in seinem Urteil unmissverständlich klar gemacht.

Blauer Brief vom Landratsamt

Die Gemeinden im Landkreis haben jetzt einen „blauen Brief“ vom Landratsamt erhalten, in dem darauf hingewiesen wird, dass eine solche Satzung erlassen werden muss. Und davon ist die Mehrzahl der Kommunen im Landkreis betroffen: Nur 15 von insgesamt 52 Gemeinden haben bereits festgelegt, nach welchem Schlüssel die Kosten für Straßenbaumaßnahmen auf die Anlieger aufgeteilt werden.

Der Rest muss jetzt schleunigst reagieren, so das Landratsamt, sonst droht der Verlust von Staats-Zuschüssen. Bisher herrscht in Bayern, einiges Durcheinander im Gesetzesvollzug. Das führte vielerorts zu heftigen Beschwerden über eine Ungleichbehandlung der Bürger - zum Beispiel wenn in einer Gemeinde Beiträge erhoben werden, in der Nachbargemeinde aber nicht. Gut ein Viertel der bayerischen Kommunen verzichtet bisher generell darauf, die Anlieger zur Kasse zu bitten, wenn eine Straße saniert werden muss. In diesen Kommunen gibt es noch nicht einmal eine entsprechende Satzung. Andere Kommunen haben zwar eine Satzung, scheuen sich aber, Beiträge zu erheben.