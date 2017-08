2017-08-07 19:01:00.0

Fahr Rad: Radeln für den guten Zweck Die Anti-Langeweile-Tour

Ferien daheim? Kein Problem: Diese Familienrunde um Bad Wörishofen hat es in sich. Action, Spaß, Natur und gutes Essen auf nicht einmal 20 Kilometern Von Markus Heinrich

Mit dem Rad lässt es sich in Bad Wörishofen prima auf Entdeckungsreise gehen. Die Radwege sind gut gepflegt, insgesamt warten 250 Kilometer an Wegen auf die Radler. Wer mit der Familie unterwegs ist, kommt aber auch mit weitaus kürzeren Distanzen voll auf seine Kosten.

Langeweile in den Ferien? Keine Chance, denn diese Radtour bietet Spaß für die ganze Familie. Dass man dabei auch noch Geld für die Kartei der Not erstrampeln kann: umso besser.

Los geht es am Bahnhof von Bad Wörishofen. Wer lieber mit dem Auto anreist, kann das Parkhaus dort nutzen. Praktisch: das erste Eis ist nur ein paar Schritte entfernt, Kinderherz, was willst Du mehr?

Riesiger Spielplatz im Ostpark

Vom Bahnhof fahren wir auf der Fahrradstraße über die Oststraße direkt zum Ostpark samt Riesenspielplatz und Kletterwand. Da sollen die Kinder erst einmal ein bisschen toben. Von dort aus sieht man auch schon das nächste Ziel: den Flugplatz. Der ist vor allem am Wochenende eine Schau. Schon der Parkplatz kann es mit einer Luxus-Autoausstellung aufnehmen. Vorbei an Harley Davidson, Porsche und Co. geht es aufs Gelände, wo Mutige gerade beim Tandem-Fallschirmspringen anstehen. Die mächtige Maschine der Springer ist im Dauereinsatz. „Ausgebucht bis Oktober“ heißt es am Infoschalter. Das Geschäft mit dem Adrenalinkick brummt. Beim Anblick der prächtigen Antonov 2, des größten Doppeldeckers der Welt, bekommen die Kinder leuchtende Augen. Ständig heben kleine und größere Maschinen ab, kein Wunder, es herrscht prächtiges Flugwetter. Wir nehmen auf der Terrasse des Aero-Cafés Platz und verfolgen aus erster Reihe das Treiben auf dem nur wenige Meter entfernten Flugfeld. Betreiberin Michaela Bahle-Schmid erzählt vom Alpenflugtraining dieser Tage. Günther Schmid stempelt derweil unsere MZ-Radlerkarte stilecht auf der Tragfläche eines Flugzeugs ab. Der Kuchen im Café ist übrigens legendär – und auch die Innenausstattung. Dort kann man nämlich den Flugfunk mithören. Die Kinder zum Weiterradeln zu bewegen, wird immer schwieriger.

Lust auf mehr

Doch die Aussicht auf die weiteren Stationen unserer Tour machen Lust auf mehr. Vom Flugplatz aus fahren wir unter der Brücke hindurch wieder in Richtung Innenstadt, über die Bahnschienen, immer weiter nach Westen. Es geht vorbei am Werksverkauf der Käserei Bad Wörishofen, wo es praktischerweise auch die hauseigenen Bergkäse von Allgäuer Almen gibt. Den Weg dorthin kann man sich schon mal sparen. Zwei prächtige Baumalleen später sind wir auf der Hahnenfeldstraße und unterwegs in Richtung Süden, zum Kurpark. Dort ist der 1,5 Kilometer lange Barfußpfad ein Muss. Wer nebenbei die Räder durch den Park schiebt, schafft zwar nicht alle 23 Stationen. Aber Spaß im Wasserlauf, am Schlammpfad oder im Labyrinth sind trotzdem garantiert. Vom Kurpark aus geht es direkt weiter in Richtung Hotel Tanneck und von dort aus hinein in den Wald.

Eine Schafherde fläzt faul im Schatten, während wir bei fast 30 Grad kräftig strampeln. Unser Ziel ist das Café Jagdhäusle. Mittlerweile ist der Nachmittag verstrichen, man könnte durchaus ans Abendessen denken. Das Jagdhäusle der Familie Wagner ist bekannt für seine Buffets. Jeden Tag ein anderes Motto. Da wird jeder satt, auch drei hungrige Kinder im Wachstum. Stempel drauf, weiter geht’s – aber erst nach einer Runde Minigolf gleich nebenan. Unser Ältester schafft die letzte Bahn mit einem Schlag – jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Also auf zur Schlussetappe nach Osterlauchdorf. Wie bei der Tour de France ist auch hier das letzte Stück das Anspruchsvollste. Bei Hartenthal wird es schon ziemlich hügelig. Dafür werden wir mit herrlichen Ausblicken belohnt. In Osterlauchdorf lädt dann das Café-Restaurant „Zum Rehwinkel“ zum Erholungspäuschen ein, bevor es wieder in Richtung Bad Wörishofen geht.

Waldsee oder Schöneschach?

Wir haben die Qual der Wahl: Über den Waldsee? Oder doch ein Schlenker nach Schöneschach? Wie man sich auch entscheidet: Mit der hervorragenden Beschilderung rings um Bad Wörishofen kommt jeder sicher ans Ziel. Auf diese Weise lässt sich diese Tour auch leicht verlängern. 250 Kilometer Radwege gibt es rund um Bad Wörishofen. Da kommen auch Hartgesottene auf ihre Kosten. Wir sind mit den knapp 20 Kilometern zufrieden, für die wir schon ein paar Stunden gebraucht haben. Aber eilig hatten wir es ja nicht. Es sind ja schließlich Ferien.