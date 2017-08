2017-08-07 12:15:00.0

Haushaltsberatungen Ende des Jahres hat Kammlach keine Schulden mehr

Allerdings geht Bürgermeister Josef Steidele davon aus, dass dieser Zustand nicht lange anhält

Wenn die Gemeinde Kammlach in diesem Jahr wie geplant ein Darlehen in Höhe von 50000 Euro tilgt, ist sie schuldenfrei – zumindest vorübergehend. Neue Kreditaufnahmen sieht der Haushaltsplan, den die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet haben, zwar nicht vor. Bürgermeister Josef Steidele rechnet jedoch damit, dass das in den kommenden Jahren auch wieder anders sein wird. Denn die Gemeinde hat sich einiges vorgenommen.

Wasserversorgung soll verbessert werden

So soll in den nächsten Jahren zum Beispiel die Wasserversorgung verbessert und erneuert werden. Geplant sind ein neuer Brunnen auf dem Standort des bisherigen, ein Brunnenhaus, ein neuer Hochbehälter und neue Zuleitungen zu diesem und zum Ortsnetz. Außerdem soll ein etwa 235 Meter langes Leitungsstück im Süden von Unterkammlach ausgetauscht werden. Die Neuerungen sind nötig, weil die wasserrechtliche Genehmigung für den bisherigen Brunnen abgelaufen ist und sie – da er nicht den heutigen Anforderungen entspricht – nicht ohne Weiteres verlängert werden kann. Die Gemeinde hatte deshalb in der Vergangenheit auch andere Quellen und Brunnenstandorte für die künftige Wasserversorgung in Betracht gezogen. Auch eine Versorgung im Verbund mit Mindelheim und Sontheim wurde geprüft und wieder verworfen. Der neue Brunnen samt Hochbehälter soll nun im Notfall Ober- und Unterkammlach sowie die Ortsteile mit Wasser versorgen können. So lange er gebaut wird, ist die Wasserversorgung laut Bürgermeister Steidele über den Brunnen in Oberkammlach und die Mang-Werke gesichert.

Insgesamt sind für das Vorhaben 1,85 Millionen Euro veranschlagt. Für den Leitungsbau stehen in diesem Jahr bereits 337500 Euro im Haushaltsplan, der Rest folgt später. Um die Kosten zu decken, könnten auf die Bürger Verbesserungsbeiträge und höhere Wassergebühren zukommen. Näheres dazu wird Steidele voraussichtlich bei der Bürgerversammlung im Oktober bekannt geben.

Der mit Abstand größte Posten im Kammlacher Haushalt ist mit 1,25 Millionen Euro jedoch der Grunderwerb. Damit will die Gemeinde im Süden von Oberkammlach 30 neue Bauplätze schaffen. Außerdem soll das Baugebiet „Stettener Straße“ erschlossen werden.

Viel Geld fürs schnelle Internet

Ein weiterer großer Brocken ist der DSL-Anschluss: Für das schnelle Internet sind 250000 Euro eingeplant. Während in Rufen, Höllberg und Wideregg die Glasfaserleitungen wie berichtet sogar bis an die Häuser verlegt werden, ist die Lage in St. Johann und Kirchstetten noch ungewiss: Ursprünglich war geplant, die beiden Weiler über Erkheim beziehungsweise Stetten an die Breitbandversorgung anzuschließen, weil die Leitungswege von dort aus deutlich kürzer wären. Aus organsatorischen Gründen – es geht dabei unter anderem um Zuschüsse seitens des Freistaats – ist das nach derzeitigem Stand jedoch nicht möglich. Steidele betont jedoch, dass sich die Gemeinde nach Kräften bemühe, auch diesen beiden Ortsteilen schnelles Internet zu ermöglichen.

Gute Nahversorgung erhalten

Ein Thema, das sich noch nicht im Haushaltsplan niederschlägt, das die Gemeinde aber gleichwohl beschäftigt, ist die Nahversorgung. „Wir wollen das, was wir jetzt noch haben, unbedingt erhalten“, sagt Steidele. „Wir wollen nicht erst reagieren, wenn es nichts mehr gibt. Denn was weg ist, ist weg.“ Im Gespräch ist deshalb ein Geschäftshaus, in dem neben einem Supermarkt auch eine Bäckerei und eine Arztpraxis Platz finden könnten. Über so ein Haus, das damals zwischen Ober- und Unterkammlach entstehen sollte, hatte der Gemeinderat schon vor 17 Jahren gesprochen – und sich letztlich dagegen entschieden. Fände die Gemeinde – ähnlich wie bei dem Seniorenwohnheim, das derzeit in Oberkammlach entsteht – einen Investor, könnte das heute anders aussehen. Zumal größere Märkte kein Interesse zeigen, die Nahversorgung in der Gemeinde zu gewährleisten: Sie verweisen laut Steidele auf die Filialen in Erkheim, Pfaffenhausen und Mindelheim, mit denen jedoch insbesondere Älteren und Bürgern ohne Auto wenig geholfen ist.