2017-05-17 16:12:04.0

Fußball Fokus aufs Spiel: Löwen schotten sich in Bad Wörishofen ab

Erste Trainingseinheit auf dem Sportgelände des FC Bad Wörishofen. Von Markus Heinrich

Scheue Löwen – das kennt man so sonst nicht. Doch in Bad Wörishofen will sich die Mannschaft des Zweiligisten TSV 1860 München bewusst abschotten. Mit einem Kurz-Trainingslager in der Kneippstadt, die einst Kult-Trainer Werner Lorant für die Löwen entdeckte, greift man nach dem letzten Strohhalm in Sachen Klassenerhalt. Möglich gemacht haben diese Blitzaktion der FC Bad Wörishofen gemeinsam mit Axel Morel. Der 78-jährige Krefelder lotst schon seit Jahren immer wieder Profimannschaften in die Kneippstadt. Den Schatz, den er den Teams anbietet, ist der Rasen im Sportstadion im Unteren Hart. Am Mittwochvormittag wurde das Grün, auf das Morel so schwört, noch einmal perfekt gestutzt. Die Löwen ließen sich allerdings erst am Nachmittag dort blicken, nachdem sie am Dienstagabend im Luxushotel Der Sonnenhof eingecheckt hatten. Das Sportgelände ist großflächig abgesperrt, die Mannschaft will sich voll auf die Aufgabe am Wochenende in Heidenheim konzentrieren.