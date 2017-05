2017-02-04 00:45:07.0

Goldene Hochzeit Gemeinsam geht’s besser

Johanna und Martin Scharpf aus Türkheim verraten ihr Rezept für eine glückliche Ehe

Seit 50 Jahren halten Johanna und Martin Scharpf wie Pech und Schwefel zusammen. Heute feiern die Eheleute im Kreise ihrer Familie das Fest der Goldenen Hochzeit. Der Jubilar erblickte am 23. Juni 1929 in Bad Wörishofen das Licht der Welt, seine Frau wurde am 9. März 1934 in Amberg geboren. Mit seinem Vater, der in Türkheim einen Bauernhof kaufte, zog Martin Scharpf anno 1932 von der Kneippstadt in den Wertachmarkt um. Freunde machten ihn mit seiner „bessere Hälfte“ bekannt. Da beide eine Vorliebe für die „grüne Branche“ hatten und die Wellenlänge stimmte, funkte es sehr schnell bei ihnen. Die Hochzeitsglocken läuteten am 4. Februar 1967 vom Turm der Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“.

Über Jahrzehnte betrieb der Jubilar den von seinem Vater ererbten landwirtschaftlichen Betrieb, den er 1994 seinem Sohn Josef überschrieb. Der siedelte aus, errichtete dort Stall und Halle und gliederte dem Anwesen später ein Wohnhaus an. Bekannt ist die soziale Ader des Jubilars. 30 Jahre lang rückte der als aktives Mitglied mit der Feuerwehr aus. Urlaub war für den Landwirt Martin Scharpf immer ein Fremdwort. So wurde wandern zu seiner Passion. Diesem Hobby frönte er bei Wandertagen und Volksläufen 110 Medaillen schmücken die Wand im Wohnzimmer des immer noch recht rüstigen „Gehers“. „Etwa 2000 Kilometer habe ich zu Fuß zurückgelegt, das ist zweimal Hamburg und zurück“, schätzt er.

ANZEIGE

Auch in Rente machte der Jubilar noch große Sprünge. Als gläubiger Katholik ging er gerne wallfahren. Seine Pilgerreisen führten ihn ins Heilige Land, nach Lourdes und Fatima. Obwohl in letzter Zeit zweimal schwer erkrankt, hat der Jubilar seinen Humor nicht verloren. Johanna Scharpf hat ihrem Mann stets den Rücken frei gehalten, sich um Haus und Hof gekümmert und zwei Kinder großgezogen. Heute löst sie gerne Kreuzwort-Rätsel und ist wie auch ihr Mann sehr am Tagesgeschehen interessiert.

Ihr Rezept für eine glückliche Ehe lautet: „Gleiche Interessen, gegenseitiges Vertrauen und ein starker Glaube, der verbindet“. Dem Jubelpaar gratulieren zu ihrem Ehrentag, Sohn, Tochter und sechs Enkel. Auch Bürgermeister Christian Kähler war schon da und übermittelte die Glückwünsche der Gemeinde und des Landkreises. (iss)