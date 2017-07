2017-07-28 11:42:00.0

Übung Hurra, die Schule brennt!?

Feuerwehren aus sieben Orten proben den Ernstfall an der Grund- und Mittelschule in Kirchheim. Von Ulla Gutmann

Wenn die Kirchheimer Schule brennt, rücken gleich Feuerwehren aus mehreren Gemeinden an. Bei der Großübung waren neben der Kirchheimer Wehr auch Einsatzkräfte und Fahrzeuge aus Derndorf, Eppishausen, Tiefenried, Hasberg, Haselbach und Thannhausen zum Einsatzort in den Fuggermarkt geeilt. Angenommen wurde, dass bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage im Keller der Schule durch eine Verpuffung Feuer ausgebrochen war, dabei wurden drei Personen verletzt.

Zwei Techniker waren noch im Haus unterwegs. Durch das sich rasch ausbreitende Feuer und die starke Rauchentwicklung wurden sie im zweiten Stock eingeschlossen. Die Feuerwehr aus Thannhausen fuhr mit ihrer Drehleiter zur Nordseite des Hauses: Die zwei Personen im zweiten Stock konnten rasch durch das Fenster nach draußen in die Kabine am oberen Ende der Drehleiter gerettet werden. Beide stiegen unverletzt, begleitet von einem Feuerwehrmann, unten auf der Wiese aus.

Die Feuerwehrleute ächzen

Von Süden arbeiteten sich Atemschutzmaskenträger in das verrauchte Gebäude vor bis in den Keller, wo sie schnell zwei verletzte „Techniker“ fanden, die noch selbst laufen konnten. Der dritte vermisste Techniker konnte erst später geborgen werden, er war schwerverletzt und musste mithilfe einer Bahre hinausgetragen werden. Die dazu eingeteilten Feuerwehrleute ächzten und stöhnten unter der Last, denn dieser Verletzte war ganz schön schwer. Dazu war es sehr warm, und mit der Maske über dem Kopf war diese Aktion äußerst anstrengend. Doch bald war auch diese Person geborgen und versorgt.

Alle Verletzten wurden bei dieser Übung von der Mimengruppe des Unterallgäuer Roten Kreuzes „gespielt“. Besonders die Notfalldarstellerin Corina Franke, die aus dem Keller gerettet wurde, machte ihre Sache sehr gut und hielt die Feuerwehrmänner auf Trab. Weil sie wusste, dass ihr Chef – der Schwerverletzte – noch im Keller lag, wollte sie, als sie draußen schon gerettet am Boden saß, immer wieder ausbüxen und in das brennende Gebäude zurückrennen. Dazu rief sie lautstark ihre Qual hinaus und musste beruhigt und beaufsichtigt werden.

Wunsch nach einem Mehrzweckfahrzeug

Wichtigste Aufgabe war bei der Übung zuerst die Menschenrettung, dann das Löschen des Brandes. Über die Belüftungsschächte breitete sich das Feuer rasch nach oben aus und durch gezielten Löschwassereinsatz musste dem gegengesteuert werden.

Thomas Fendt, Zweiter Kommandant der Kirchheimer Feuerwehr, hatte die Einsatzleitung und er wurde unterstützt vom Kommandanten Stephan Rößle. Als Beobachter waren Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel und Kreisbrandmeister Lothar Heinzelmann dabei. Bei der Abschlussbesprechung zuletzt zeigten sich alle vier zufrieden mit dem Übungsverlauf. Allerdings wurde angesprochen, dass ein so großer Einsatz ohne eine Einsatzzentrale, wie sie bei anderen Feuerwehren im Mehrzweckfahrzeug untergebracht ist, schwierig zu koordinieren ist. So ging die Bitte an den anwesenden Zweiten Bürgermeister von Kirchheim, Werner Welser, diese bereits geplante Anschaffung mit hoher Priorität zu behandeln.