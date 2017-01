2017-01-22 15:43:00.0

Geburtstag Mit der Fackel für Olympia

Eine Sportlerin und Geschäftsfrau aus Mindelheim wird heute 90. Sie hat viel erlebt. Von Johann Stoll

Über Jahrzehnte hat Irma Peter mit ihrem Mann Hans bis 1975 das bekannte Bekleidungsgeschäft „Modewäsche Peter“ in Mindelheims Altstadt geführt. Am Sonntag feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Die Jubilarin stammt aus Bregenz in Vorarlberg. Mindelheim war eine Kleinstadt, die es Zugereisten nicht allzu leicht gemacht hat. Lange galt sie als Ausländerin. Irma Peter war begeisterte Skifahrerin. Vor zehn Jahren im Alter von 80 Jahren wedelte sie noch ins Tal. Ihren Hans aus Mindelheim hat sie auf der Piste in ihrer Heimat kennengelernt. Noch größere Erfolge feierte Irma Peter als Ruderin. 1952 holte sie als Steuerfrau mit dem Vierer die Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Amsterdam.

Bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972 fiel Irma Peter die Ehre zu, als Fackelträgerin des Olympischen Feuers mitlaufen zu dürfen. Die Fackel nimmt bis heute einen Ehrenplatz ein. Für Fußball, Handball und vor allem Rudern und Skifahren interessiert sie sich bis heute. Ihr Herz schlägt dabei für Deutschland und Österreich, wobei sie ihre Heimatstadt Bregenz über alles liebt. Wenn Deutsche siegen, pflegt sie zu sagen: „Heute waren wir wieder gut.“ Wenn ein Österreicher oben stand, heißt es: „Heute haben wir es Euch wieder gezeigt.“

In ihrer Jugend war Irma Peter sehr aktiv im Fasching. Sie hat sich aber auch immer für Kultur und Kunst interessiert. Die Bregenzer Festspiele waren viele Jahre ein fester Bestandteil im Jahresverlauf. Auch Opern und Kunstausstellungen standen regelmäßig auf dem Programm von Irma und Hans Peter. Gerne ist sie im Ruhestand auch verreist. An ihrem Geburtstag freut sie sich vor allem auf ihre Familie. Peter hat zwei Töchter und Enkel.