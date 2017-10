2017-10-16 00:35:51.0

Politik Neue Gesichter im Kreistag

Nachfolger von Anne Kraus und Otto Weikmann vereidigt

In der jüngsten Sitzung des Kreistags sind die bisherigen Kreisräte Otto Weikmann (Freie Wähler) und Anne Kraus (SPD) auf eigenen Wunsch von ihrem Ehrenamt entbunden worden. Weikmann, der dem Gremium 33 Jahre angehört hatte, führte dafür berufliche Gründe an. Durch die Beteiligung an einer weiteren Firma in Sontheim an der Brenz, deren Geschäftsführer er ist, und das Wachstum seines Unternehmens in Mindelheim bleibe ihm keine Zeit mehr für sein kommunalpolitisches Engagement. Schon in den vergangenen Jahren habe er einige Sitzungen verpasst, weil er beruflich im Ausland war, sagte der 61-Jährige. Wie berichtet will sich der Futtermittelhändler deshalb auch aus dem Mindelheimer Stadtrat zurückziehen, dem er seit 21 Jahren angehört.

Landrat Hans-Joachim Weirather dankte ihm in der Sitzung für sein jahrzehntelanges Interesse, sein Engagement und seinen Einsatz für den Landkreis Unterallgäu. Weikmann ist dafür bereits mehrfach ausgezeichnet worden: 2002 erhielt er die kommunale Dankurkunde des bayerischen Innenministeriums und den Landkreis-Ehrenschild, 2009 die silberne Landkreisnadel und 2014 die Verdienstmedaille in Bronze des bayerischen Innenministeriums sowie die goldene Landkreisnadel. Er selbst dankte dem Landrat, dessen Vorgänger Hermann Haisch und – nach kurzem Überlegen, wie er süffisant anmerkte – nicht nur einem Teil, sondern allen Räten für die gute Zusammenarbeit. Anne Kraus, die dem Kreistag seit neun Jahren angehörte, scheidet aus privaten Gründen aus dem Gremium aus: Die Gärtnerin und Hauswirtschaftsmeisterin zieht von Boos nach Niedersachsen. Weirather würdigte sie als Kreisrätin, „mit der die Zusammenarbeit immer Spaß gemacht hat – egal, in welcher Ecke des Saals man saß“. Ihr Engagement im Kreistag bezeichnete er als „Gewinn für alle“ und bot ihr – da sie sich nun schon nicht zum Hierbleiben habe überreden lassen – mit einem Augenzwinkern an, jederzeit ins Unterallgäu zurückkehren zu dürfen.

ANZEIGE

Kraus ihrerseits, der der Abschied erkennbar schwer fiel, dankte für das gute Miteinander. „Ich habe es genossen, hier dabeisein zu dürfen“, sagte sie. „Das Ehrenamt war mir immer eine Ehre.“

Als ihre Nachfolgerin wurde anschließend die 28-jährige Steuerfachangestellte Brigitte Erdle aus Ottobeuren vereidigt. Direkte Listennachfolger wären Stefan Ibel aus Bad Wörishofen und Christine Frommelt aus Türkheim gewesen, die die Wahl jedoch beide nicht annahmen.

Für Otto Weikmann rückt Franz Grauer in den Kreistag nach. Der 52 Jahre alte Bürgermeister von Kirchhaslach ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (baus)