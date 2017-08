2017-08-16 04:46:00.0

Zahlen, Zahlen, Zahlen Tausende Unterallgäuer pendeln

Viele Menschen arbeiten und leben nicht am selben Ort. Welche Gemeinden dabei besonders „anziehend“ sind. Von Melanie Lippl

Stau ist am Mittleren Ring in München nichts Ungewöhnliches. Viele Unterallgäuer pendeln täglich in die Landeshauptstadt - oder in andere Orte.

Zahlreiche Unterallgäuer pendeln. Bei 31203 der insgesamt 57 432 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis ist der Wohnort gleich dem Arbeitsort – das entspricht rund 54 Prozent. Die restlichen mehr als 26200 Menschen verlassen fast täglich ihren Heimatort, um anderswo Geld zu verdienen.

Die Ergebnisse entstammen einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: Juni 2016). Allerdings geben die Zahlen keinen Aufschluss darüber, ob die Pendler aus dem Unterallgäu viele Kilometer bis zur nächsten Großstadt zurücklegen – oder vielleicht nur ins Nachbardorf radeln. Daneben gibt es rund 16000 Menschen, die zum Arbeiten ins Unterallgäu „einpendeln“.

3339 Bad Wörishofer Pendler fahren in andere Orte, um zu arbeiten

3831 Betriebe sind im Landkreis ansässig. Die meisten davon – 595 – in Bad Wörishofen. 2072 Menschen, die hier arbeiten, leben auch in der Kurstadt. 3732 kommen fast täglich von anderswo her in den Kneipp-Ort, um hier ihr Geld zu verdienen. Fast genauso groß ist die Zahl derjenigen Bad Wörishofener, die andernorts arbeiten: 3339 Kurstädter gehören zu den „Auspendlern“.

Während im Kurort insgesamt 5411 sozialversicherungspflichtige Personen leben, sind es in der Kreisstadt Mindelheim (trotz geringerer Einwohnerzahl) mit 6014 Menschen rund 600 Arbeitnehmer mehr. Etwa die Hälfte von ihnen – gut 3000 Menschen – lebt und arbeitet in Mindelheim. 2990 Mindelheimer pendeln in andere Orte, um dort Geld zu verdienen. Auffällig an Mindelheim ist die hohe Zahl der Einpendler, an denen eine Firma wie Grob mit seinen mehr als 4000 Mitarbeitern sicher nicht unschuldig ist: Fast 7670 Menschen kommen von auswärts nach Mindelheim, um hier zu arbeiten.

Mehr als 2000 Pendler fahren nach Türkheim

Von den rund 2800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Türkheim arbeiten knapp 770 in der Marktgemeinde. Mehr als 1900 pendeln – derweil kommen aber auch mehr als 2000 Menschen nach Türkheim, um in einem der 224 Betriebe Geld zu verdienen.

Aus den Zahlen lässt sich gut herauslesen, wie viele und welche Firmen es gibt. Nur in wenigen Gemeinden übersteigt die Zahl der Einpendler die Zahl der Auspendler. Dazu gehören neben Bad Wörishofen und Mindelheim auch Kirchheim, Pfaffenhausen – Orte mit einer großen Firma (wie Wanzl in Kirchheim) oder mehreren starken Handwerksbetrieben und Mittelständlern wie in Pfaffenhausen.