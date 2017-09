2017-09-03 16:26:00.0

Vorfall in Ettringen Unbekannter schießt Katze an

Eine Katze wurde in Ettringen schwer verletzt. Die Polizei geht von einer bestimmten Waffe aus. Von Melanie Lippl

Wie die Polizei am Wochenende vermeldet hat, ist am Dienstag, zwischen 12.15 und 12.30 Uhr offensichtlich eine schwarz-weiße Katze in Ettringen angeschossen worden. Die Polizei geht aufgrund der Größe der Wunde von einer Kleinkaliberwaffe aus.

Das am Kopf verletzte Tier wurde zum Tierarzt gebracht, musste aber wegen der Schwere seiner Verletzungen schließlich eingeschläfert werden.

ANZEIGE

Die Polizei fragt die Bevölkerung um Hilfe: Wer hat um den Bereich der Hahnenbichlstraße in Ettringen Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Die Polizei Bad Wörishofen bittet um Mitteilung unter der Telefonnummer 08247/96800.