2017-03-29 04:03:00.0

Schnäppchenjagd in Mindelheim Wo Radelträume in Erfüllung gehen

Ob kleine Prinzessin oder Weltenbummler: Auf dem Fahrradbasar des Skiclubs werden alle fündig. Von Ulla Gutmann

Ein absoluter Mädchentraum, das rosarote Lillifee-Fahrrad! Die Eltern von Hanna Truetsch hatten das Glück, dieses Schmuckstück zu ergattern, denn Hanna hat nächste Woche ihren vierten Geburtstag und durfte auf dem Mindelheimer Fahrradbasar ihr Wunschmodell aussuchen. „Seit 30 Jahren veranstaltet der Skiclub Mindelheim diesen Basar,“ erzählt Vorsitzender Josef Frieß. „Als erste überhaupt im Allgäu hatten wir die gute Idee!“ Auch beim 34. Mindelheimer Fahrradbasar waren wieder viele Räder im Angebot und schon morgens um 9 Uhr waren die Schnäppchenjäger unterwegs.

Simone Frischholz kommt jedes Jahr hierher, meist kauft sie Fahrräder für die Kinder, weil die so schnell wachsen und immer wieder größere Modelle brauchen. Doch heuer hat sie selbst ein Fahrrad zum Verkauf vorbeigebracht. Auch der Mindelheimer Klaus Neumann will sein Koga-Fahrrad verkaufen, ein Klassiker bei den Reiserädern. Er macht seit 25 Jahren jedes Jahr eine zwei- bis dreiwöchige Fahrradtour. Von Mindelheim nach Köln und zurück ist er schon geradelt und einmal bis Barcelona. Dabei ging die Tour von Mindelheim Richtung Bodensee und dann quer durch die Schweiz. Gern erinnert er sich an Übernachtungen im Wald und einmal sogar in einem Kuhstall. Das Reisefahrrad, das er anbietet, hat 27 Gänge, Scheibenbremsen und die Fahrradtaschen sind im Preis dabei. Alexander Ginter aus Mindelheim interessiert sich für das Rad, kann sich dann aber nicht entscheiden.

ANZEIGE

Eine Probefahrt gehört dazu

Unentschieden ist auch Carina Ohreiter aus Nassenbeuren. Sie sucht nach einem Alltagsfahrrad, mit dem sie schnell mal zum Einkaufen fahren kann oder zur Arbeit, das gleichzeitig aber auch zum Sport machen taugt. Zuhause hat sie noch ihr Studentenfahrrad, jetzt möchte sie ein neueres Modell. Während sie eine Probefahrt macht, versucht Renate Kerler ihre zwei erworbenen Damenfahrräder im Auto zu verstauen. Tim Dames vom Skiclub ist als Fahrradmonteur dabei und hilft ihr. „Wir brauchen Fahrräder für die ganze Familie, um vom Wohnhaus zum Hof zu fahren. Bei den Damenrädern ist das Aufsteigen leichter,“ erklärt sie ihre Wahl.

Helga Schneider, Schriftführerin beim Skiclub, sitzt an der provisorischen Kasse. „Die Leute sind immer glücklich, wenn sie hier ein gutes, günstiges Rad finden,“ freut sie sich. „Besonders Studenten kommen vorbei oder Familien, die Kinder haben.“

Fürs Polizeirad noch zu klein

Neben ihr sitzt Volker Krenkel, Schatzmeister beim Skiclub. Zusammen füllen sie die Verkaufslisten aus, notieren, welches Rad zu welchem Preis verkauft wurde. Nebenbei hat Krenkel für seinen Enkel bei den Kinderfahrrädern ein grünes Polizeifahrrad gefunden. Das hätte auch dem dreijährigen Leopold Fries aus Mindelheim gefallen, der einen Faschingsfeuerwehrhelm auf dem Kopf trägt: „Ich habe schon einen richtigen Fahrradhelm zuhause, aber der hier ist viel cooler,“ erklärt er. Leopold ist aber noch zu klein für das Polizeirad. Zusammen mit seinen Eltern probiert er deshalb andere Modelle aus.

Lorenz Müller ist mit seinen Eltern aus Türkheim hergekommen. Er fand ein silber-grünes Jugend-Mountainbike. Lorenz geht in die vierte Klasse und hat bald Fahrradprüfung in der Schule, dafür ist dieses neue Fahrrad ideal, findet er.

Erst am späten Vormittag nimmt der Andrang etwas ab, aber bis mittags sind die Helfer vom Skiclub noch da, dann holen die Anbieter ihre Schätze wieder ab. Vom Erlös bekommt der Skiclub übrigens zehn Prozent bei Beträgen unter 100 Euro, bei größeren Beträgen etwas mehr. „Das Geld verwenden wir für die Kinder- und Jugendarbeit im Skiclub“, so Josef Frieß.