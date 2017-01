2017-01-05 08:29:00.0

Tischtennis 100 Teams gehen in Mindelheim an die Tische

Beim 34. Mannschaftspokalturnier des TSV Mindelheim sind Spieler aus ganz Bayern am Start. Von Chousein Amet

Auch dieses Jahr spielen wieder zahlreiche Tischtennis-Doppel in Mindelheim um Pokale. Zum mittlerweile 34. Mal richtet der TSV Mindelheim an vier Tagen das Mannschaftspokalturnier aus. Vom 5. bis 8. Januar spielen dann wieder Teams aus ganz Bayern um die begehrten Pokale in den einzelnen Leistungsklassen.

Wieder sind zahlreiche gute Spieler aus dem Umkreis in der renovierten Turnhalle über dem Hallenbad (Brennerstraße) auf den Podest zu kommen. Da das Turnier relevant für die Tischtennisrangliste ist, geht es auch um wichtige Punkte für die eigene Bilanz. Die Siegermannschaften erhalten Pokale. Zweiter und Dritter dürfen sich auf tolle Sachpreise freuen. Rund 100 Teams aus ganz Bayern werden erwartet, schließlich gilt das Turnier auch als eine gute Vorbereitung für die Rückrunde.

In der höchsten Klasse am Sonntag, 8. Januar, treten wieder die besten Spieler aus dem Umkreis an (1./2. Bezirksliga sowie Landesliga). Favoriten sind dieses Jahr Thomas Handloser und Wilhelm Längst vom SC Siegertshofen sowie der Vorjahressieger Ronny Schönborn vom TV Waal, der diesmal mit Herbert Fabisch als Doppelpartner antritt.

Bei den Damen zählen die Spielerinnen vom VfR Jettingen (2. Bezirksliga), Stefanie Alt und Monika Haltmayer, zu den Favoritinnen auf den Turniersieg.