2017-01-12 06:45:00.0

Radball Am Ende schwinden die Kräfte

Der Velo Club Mindelheim lässt den Gästen beim Dreikönigsturnier den Vortritt. Von Axel Schmidt

Nur eine Mannschaft war besser: Maximilian Merk im Tor und Denis Martin vom VC Mindelheim (weiße Trikots) gewannen ihr Spiel gegen den RKV Denkendorf 2 (blaue Trikots) und wurden am Ende Zweiter.

Die Radballer des Velo Club Mindelheim sind durchaus erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Beim traditionellen Dreikönigspokal in eigener Halle hatten vor allem die Nachwuchsteams Grund zum Jubeln.

U13 Zum dritten Mal wurde der Pokal für die U13-Nachwuchsmannschaften ausgespielt. Sechs Mannschaften waren angetreten, drei davon aus Mindelheim, was die Chance auf einen „Heimsieg“ gut erhöhte. Dennoch stand eine Gastmannschaft am Ende ganz oben: Der RSV Waldrems (Baden-Württemberg) blieb als einzige Mannschaft ungeschlagen und brachte dem VC Mindelheim 1 um Maximilian Merk und Denis Martin die einzige Niederlage bei, was schließlich Rang zwei für die Gastgeber bedeutete. Dritter wurde überraschend der VC Mindelheim 3 (Jonathan Sliwockyj/Valentin Franieck-Dominguez) mit drei Siegen über Mindelheim 2 (Jonas Paul und Simon Hofmann), Denkendorf 1, Denkendorf 2. Mindelheim 2 erkämpfte sich zwei Unentschieden gegen Denkendorf 1 und Denkendorf 2 und zeigte eine gute Leistung.

ANZEIGE

Elite Wieder einige neue Mannschaften konnten die Mindelheimer beim Elite-Turnier begrüßen. Mit Schweikheim, Schweinfurt, Kissing und Niederstotzingen als Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren spielstarke Mannschaften zu Gast. Für Mindelheim 1 spielten Michael Böck und Herbert Ruf. Für Mindelheim 2 traten Manuel Steber und Alexander Müller in die Pedale.

Die zahlreichen Zuschauer konnten sich über 15 spannende Spiele freuen. Bis zum 13. Spiel waren vier Mannschaften (Mindelheim 1, Schweikheim, Schweinfurt, Kissing) punktgleich. Nur Niederstotzingen als Pokalverteidiger war ohne Punktverlust bereits klar auf Titelkurs und holte sich letztlich auch verdientermaßen den Pokal. Die Spielstärke war bei den restlichen Mannschaften sehr ausgeglichen. In den beiden letzten Spielen des Tages ging es nun um Platz zwei bis fünf. Das bessere Ende hatten die Radballer aus Schweikheim. Nachdem sie sich gegen die Konkurrenten aus Kissing durchsetzten, war ihnen Rang zwei sicher.

Den Mindelheimern um Herbert Ruf und Michael Böck schwanden im letzten Spiel gegen Schweinfurt die Kräfte, was eine 2:3-Niederlage zur Folge hatte. Schweinfurt wurde damit Dritter, Kissing dank der besseren Tordifferenz Vierter. Die Teams Mindelheim 1 und Mindelheim 2 belegten somit den fünften und sechsten Rang.