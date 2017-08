2017-08-19 11:30:00.0

Fußball Unterallgäu Amberg will wieder einmal aufstehen

Nach dem 14:0-Debakel am Dienstag strebt der FSV Amberg am Sonntag nach Wiedergutmachung. Eine gute Nachricht gibt es für alle Mannschaften in der A-Klasse Allgäu 2. Von Marius Scheitle

Man traute seinen Augen kaum, als das Ergebnis zwischen dem FC Viktoria Buxheim und dem FSV Amberg am Dienstag feststand: 14:0! Ein derartiges Resultat ist man vielleicht noch in der F- oder E-Jugend gewöhnt. Aber bei den Herren in der Kreisliga und dann auch noch die eigentlich als spielerisch gut geltenden Amberger? Doch es stimmte, die Mannschaft von Trainer Hans Sedlmeier kam am Feiertag gegen den Vorjahresdritten Buxheim ordentlich unter die Räder.

„Wir haben keine Zweikämpfe angenommen und dadurch den Gegner stark gemacht“, fasst Sedlmeier die Leistung seiner Mannschaft zusammen, die höchstens zwei Prozent aller Zweikämpfe gewonnen hätte. Irgendwann sei jeder Angriff der Buxheimer ein Tor gewesen. „Dass man sich so abschlachten lässt, habe ich noch nie gesehen“, gesteht der erfahrene Trainer. Doch nun heißt es für die Amberger Wunden lecken und nach vorne schauen: „Wir müssen das jetzt abhaken. Lieber verliere ich einmal 14:0 als 14-mal 1:0.“ Ein Motto, das genauso Mut machen könnte, wie die Amberger Erfahrungen in der jüngeren Vergangenheit.

Denn am letzten Spieltag der vergangenen Saison gab der FSV wegen einer Niederlage in Türkheim die Meisterschaft und den sicheren Aufstieg aus der Hand. Wochenlang waren sie zuvor auf dem ersten Tabellenplatz gestanden. So manche Mannschaft könnte daran zerbrechen – die Amberger richteten sich jedoch wieder auf und stiegen nur ein paar Tage später in der Relegation in die Kreisliga auf. Eine ähnliche Moral ist am Sonntag im Heimspiel gegen Woringen nötig. „Wir wollen ein besseres Spiel machen und werden auf jeden Fall versuchen, die drei Punkte zu holen“, gibt sich Sedlmeier kämpferisch.

Das erwartet die Fußballfans der Region am Wochenende noch:

Kreisliga Mitte

Neben dem FSV Amberg strebt auch der FSV Dirlewang einen Heimsieg an. Nach dem Sieg in Woringen und der knappen Niederlage in Germaringen heißt der Gegner am Sonntag Legau. Der TSV Kammlach muss nach den ersten drei Punkten der Saison beim ASV Fellheim ran. Das Spiel des TSV Mindelheim gegen Ungerhausen wurde auf Mittwoch verlegt.

Kreisklasse Allgäu 2

Bereits am Freitagabend kommt es zum Derby zwischen Kirchheim und Mittelneufnach. Oberrieden gastiert am Samstag in Buchloe, fünf weitere Partien sehen die Zuschauer am Sonntag. Unter anderem empfängt Meisterkandidat Oberegg den FC Jengen. Aufsteiger Bedernau trifft nach dem 0:0 gegen Schöneberg am vergangenen Wochenende auf den SC Eppishausen. Zaisertshofen bekommt es mit dem FC Bad Wörishofen zu tun. Trainer Michael Scherer will nach dem guten Start mit dem Auswärtssieg in Jengen auch gegen Bad Wörishofen mit seiner Mannschaft punkten: „Es ist ein Heimspiel, wir sind heiß und wollen schnellstmöglich viele Punkte holen.“ Dabei sei er kämpferisch und läuferisch mit der Leistung seiner Jungs am ersten Spieltag zufrieden gewesen. Spielerisch sieht er dagegen noch Verbesserungspotenzial.

A-Klasse Allgäu 2

Neben unserem Spiel der Woche zwischen Rammingen und Tussenhausen treffen unter anderem die gut gestarteten Mannschaften aus Markt Wald und Loppenhausen am Sonntagabend aufeinander. Nach dem Heimsieg gegen Türkiyemspor Mindelheim will Auerbach/Stetten den guten Start gegen Salgen-Bronnen fortsetzen. Eine gute Nachricht gibt es für alle Mannschaften der A-Klasse Allgäu 2: Nach dem Rückzug der Reserve des TSV Mindelheim kann keine Mannschaft mehr direkt absteigen.

A-Klasse Allgäu 5

In der A-Klasse Allgäu 5 spielen mit dem SV Oberegg 2 und der SpVgg Wiedergeltingen zwei Mannschaften der Region. Während die Reserve von Oberegg mit einer knappen Niederlage gegen Rieden gestartet ist, kam Wiedergeltingen gegen Neugablonz II zuhause nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen Blonhofen 2 sollen daher die ersten drei Punkte her. Oberegg 2 misst sich mit derweil mit Kaufbeuren 2.