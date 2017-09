2017-09-05 16:01:00.0

Volleyball „Der Boom wird ausbleiben“

Werner Klein aus Türkheim freut sich dennoch über deutsches EM-Silber. Von Axel Schmidt

Er ist der Grandseigneur des Türkheimer Volleyballs: Werner Klein. Der 66-Jährige hat den Volleyballstandort Türkheim wie kein Zweiter geprägt – und ist heute noch großer Fan des Sports. Natürlich hat er die Europameisterschaft verfolgt – und sich nach dem 2:3 gegen Russland über die Silbermedaille für Deutschland gefreut.

Herr Klein, Deutschland holte erstmals eine EM-Medaille. Hätten Sie damit gerechnet?

ANZEIGE

Werner Klein: So richtig nicht, aber was die deutsche Mannschaft geleistet hat, war schon beeindruckend.

Im Finale ging es gegen Russland, den 13-fachen Europameister, unglaublich spannend zu. Bis dato hatten die Russen im Turnier keinen Satz abgegeben.

Klein: Ja, sie haben die Russen gefordert. Vielleicht wäre ja noch mehr möglich gewesen. Wenn Georg Grozer zu Beginn des fünften Satzes nicht zwei Bälle ins Aus geschlagen hätte...

Trotzdem hatte Grozer großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille.

Klein: Ja klar, diesmal war er auch in Topform. Bei der Olympia-Qualifikation für 2016 war das nicht der Fall. Damals war er platt – und das merkte man an den Resultaten. Auch die WM-Qualifikation hat die Mannschaft ja verpasst. So kommt es, dass der Vize-Europameister nächstes Jahr nicht um den WM-Titel spielt.

Wer die EM verfolgen wollte, war auf das Internet angewiesen. Im Free-TV kam nur das Finale.

Klein: Und selbst das habe ich nur zufällig mitgekriegt. Als ich nämlich auf der Verbandsseite den Link zum Live-Stream gesucht habe. (lacht) Das Viertelfinale habe ich sogar nur per Liveticker verfolgt. Aber auch das war spannend!

Glauben Sie, dass dieser Erfolg dem Volleyballsport wieder mehr Schwung geben kann?

Klein: Die Mannschaft hat zwar nun richtig Werbung für den Sport gemacht. Und mit einem Titelgewinn hätte es sicher noch mehr Schlagzeilen gegeben. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Schub gibt. Dafür fehlen einfach die Kinder.

Auch in einer Volleyball-Hochburg wie Türkheim?

Klein: Auch da. Selbst im Fußball gibt es ja immer mehr Spielgemeinschaften, weil der Nachwuchs fehlt. Und viele haben – auch wenn sie selbst Volleyball spielen – andere Interessen. Wenn ich die heute frage, wer Georg Grozer ist, dann können die damit nichts anfangen.