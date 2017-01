2017-01-12 05:58:00.0

Tischtennis Die Trophäen gibt es für die Gäste

Beim 34. Mannschaftspokalturnier geht Gastgeber TSV Mindelheim leer aus. Eine Mannschaft war jedoch nah dran am Finale. Von Chousein Amet

Kuschelige Belohnung: Diese Plüschtiger warteten auf die erfolgreichen Tischtennisspieler beim Dreikönigsturnier des TSV Mindelheim in diesem Jahr. Für den TSV Mindelheim blieb ein dritter Platz in der 2./3. Bezirksliga.

Wieder war es ein Tischtennis-Highlight am Anfang eines neuen Jahres in Mindelheim. Über vier Tage lang konnten sich 184 Spieler in verschiedenen Leistungsklassen miteinander messen. Da auch Punkte für die Tischtennisrangliste zu ergattern waren, ging es ordentlich zur Sache. Viele Spieler nutzen das Turnier auch als Vorbereitung für die anstehende Rückrundensaison. Bis zur letzten Sekunde wurde gekämpft und somit dauerte es auch mal bei einigen Spielen etwas länger.

Beim 34. Mannschaftspokalturnier traten die Teams immer mit zwei Spieler an. Ziel ist es an drei Punkte zu kommen, sodass als erstes zwei Einzelspiele ausgetragen werden und danach ein Doppelspiel. Falls es hier noch keine drei Punkte geben sollte, werden die zweiten Einzelspiele ausgetragen.

ANZEIGE

Kreisligen Am besten besucht waren die Kreisligen. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer traten in diesen Leistungsklassen an. Anhand der Siegerliste kann man außerdem erahnen, welchen Einzugskreis das Mindelheimer Turnier mittlerweile hat. So gewann im Turnier der 1. Kreisliga das Team Enrico Malchow/Daniel Oswald vom TSV Herbertshofen. In der 2. Kreisliga setzten sich Stefan Pantel und Michael Könen vom TSV Marktoberdorf durch. Und die 3./4. Kreisliga gewannen Hubert Miehle und Roland Geiger vom SV Ettenbeuren.

Damen Bei den Frauen gab es nur ein Turnier, hier trafen also Kreis- und Bezirksligisten aufeinander. Am Ende hatten Stefanie Alt und Daniela Haltmayer (Jettingen/Haimhausen) die Nase vorn.

2./3. Bezirksliga In der zweithöchsten am Turnier vertretenen Liga traten 13 Mannschaften an. Mit den Tischtennisfreunden Bad Wörishofen, dem TTC Oberneufnach und zwei Mannschaften des TSV Mindelheim waren dabei vier Teams aus dem Unterallgäu vertreten. Im Viertelfinale kam es zum spannenden Spiel zwischen TTF Bad Wörishofen und TSV Mindelheim 2. Hier konnten sich Chousein Amet und Christian Peter mit einem knappen 3:2 Sieg gegen Lukas Wolf und Manuel Müller durchsetzen. Während der TTC Oberneufnach souverän ins Finale marschierte, war für den TSV Mindelheim 2 dann im Halbfinale Schluss und man belegte den dritten Platz. Der zweite dritte Platz ging an den ehemaligen Mindelheimer Friedemann Bronner und die Damenspielerin Elena Pietsch aus Forstenried. Pietsch verlor nur ein Spiel im gesamten Turnier gegen Wolfgang Fischer aus TTC Oberneufnach. Im Finale zeigten sich die Unterallgäuer von der besten Seite. Wolfgang Fischer blieb im gesamten Turnier ungeschlagen und gewann auch gegen den Bayernliga-Spieler Christian Brozatis aus Schwabmünchen. Sein Partner Michael Jesse siegte ebenfalls souverän und somit konnten sie den Titel holen.

1. Bezirksliga/Landesliga Auch die höchste Liga wurde mit neun Teams und sehr starken Spielern besucht. Die Landesligisten TV Waal und SC Siegertshofen zählten hier zu den Turnierfavoriten – und wurden dieser auch gerecht. Denn am Ende standen sich die beiden Teams im Finale gegenüber. Hier setzte sich letztlich der TV Waal mit Ronny Schönborn und Herbert Fabisch gegen den SC Siegertshofen um den ehemaligen Mindelheimer Thomas Handloser und Wilhelm Längst durch.