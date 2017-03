2017-03-10 06:12:00.0

Ski Alpin Die schnellsten Unterallgäuer auf Skiern

Die RG Burig Mindelheim besticht bei der Kreismeisterschaft nicht nur mit dem Einzelerfolg von Gabriel Hoffmann. Von Axel Schmidt

An Barbara Schöffl (TV Memmingen) war auch in diesem Jahr kein Vorbeikommen: Sie verteidigte ihren Titel bei der Unterallgäuer Skimeisterschaft im Unterjoch.

Bei den männlichen Teilnehmern ging der Titel nach Mindelheim: Gabriel Hoffmann von der RG Burig fuhr die beste Zeit und wurde Unterallgäuer Meister.

Die beste Unterallgäuer Mannschaft stellte ebenfalls die RG Burig mit Gabriel Hoffmann, Constanze Hoffmann und Dennis Raddatz.

Ausgerichtet wurde der Riesenslalom vom SSV Markt Rettenbach im Rahmen der Rennserie um den Menz&Partner-Cup. Rund 140 Starter waren dabei im Unterjoch in zwölf Altersklassen an den Start gegangen. Die RG Burig feierte zwei Klassensiege, ein weiterer Einzelerfolg ging an den SC Mindelheim.