2017-10-13 11:35:00.0

Eishockey Ein bekannter Rudelführer

Eine turbulente Sommerpause liegt hinter dem Landesligisten EV Bad Wörishofen, an deren Ende mit Andreas Schweinberger ein alter Bekannter an der Bande der Wölfe steht. Von Axel Schmidt

Zwei Mal hat Andreas Schweinberger die Eishockey-Mannschaft des EV Bad Wörishofen für jeweils fünf Jahre trainiert. Dass nur drei Jahre nach seinem Abschied noch eine dritte Amtszeit dazukommen würde, hätte er wohl nicht gedacht. Doch es verhält sich bei ihm offenbar wie bei Jupp Heynckes mit dem FC Bayern München: Seinen Verein kann er nicht im Stich lassen.

Eigentlich war beim EV Bad Wörishofen alles in bester Ordnung: In der vergangenen Spielzeit qualifizierte man sich in der Landesliga für die Aufstiegsrunde, stand erstmals in den Play-offs zur Bayernliga. Doch dann trennte sich der Verein in der Sommerpause überraschend von Trainer Robert Linke. Dessen Nachfolger wurde sein bisheriger Co-Trainer Steven Barnes – bis rund zehn Tage vor dem Beginn des Eistrainings.

Kurze Vorbereitungszeit

„Eineinhalb Wochen bevor es auf das Eis ging, hat man mich angesprochen“, sagt Andreas Schweinberger. Der Grund: Bei Steven Barnes haben berufliche Gründe dafür gesorgt, dass er das Traineramt nicht in dem Umfang ausüben kann, wie er vorgehabt hatte. Schweinberger, der selbstständig ist und einen großen Hausmeisterservice betreibt, musste durchaus länger überlegen, wie er zugibt: „Die letzten zwei Jahre waren schon schön. Ich hatte so etwas wie Freizeit.“ Das sei nun erst einmal wieder dahin. Denn bis auf zwei Wochenenden spielen die Wölfe nun erst einmal immer freitags und sonntags in der Landesliga.

Und die hat es in sich. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich die Struktur unterhalb der Bayernliga wieder einmal geändert. Die Landesliga kommt nun zweigleisig, statt bisher in drei Gruppen, daher. Das heißt, einige neue Mannschaften stoßen dazu, darunter der EHC Klostersee. Den sieht Schweinberger auch als Topfavoriten auf den Gruppensieg.

EHC Klostersee kommt mit NHL-Veteran

2016 spielte der EHC noch in der Oberliga, beantragte dann aber aufgrund eines finanziellen Engpasses in der darauffolgenden Saison keine Lizenz mehr und zog sich freiwillig aus der Oberliga zurück. Der Neuanfang begann vergangene Saison in der Bezirksligagruppe 2, die der EHC ähnlich dominierte wie ein Jahr zuvor der EV Füssen in der Gruppe 4 – mit 20 Siegen in 20 Spielen. „Die haben noch einige Spieler aus Oberligazeiten dabei. Das ist eine richtig starke Mannschaft“, sagt Schweinberger. Neu hinzubekommen haben die Oberbayern einen 43-jährigen Kanadier: Bobby Wren hat über 1000 Spiele in den höchsten Ligen Amerikas (NHL, AHL, OHL), Deutschlands (DEL, DEL2) und Österreichs (EBEL) absolviert und dabei über sagenhafte 1300 Scorerpunkte erzielt. Am Sonntag sind Wren und seine Teamkollegen ab 17 Uhr zu Gast beim EV Bad Wörishofen.

Die Wölfe sehen sich in diesem Spiel als Außenseiter, auch wenn die Vorbereitung durchaus gut war, wie Schweinberger sagt: „Wir haben fast nur gegen Bayernligisten gespielt und dabei gute Ergebnisse eingefahren.“ Aber Klostersee sei anhand der Ergebnisse aus den Vorbereitungsspielen noch eine Ecke stärker.

Platz fünf soll es schon werden

Umso wichtiger wäre es für die Wölfe, heute Abend beim Saisonauftakt in Pfronten mit einem Sieg genügend Selbstbewusstsein zu tanken. „Unser Ziel ist schon ein Sieg“, sagt Schweinberger, der in Pfronten auf eine Handvoll Spieler, darunter mit Christian Rybniker und Felix Gleissner zwei Langzeitverletzte, verzichten muss. Um aber das Saisonziel zu erreichen („Wir wollen unter die ersten fünf und damit in die Verzahnungsrunde kommen.“), sollte der EVW solche Spiele gewinnen. „Wenn wir keine große Verletzungsmisere haben, dann dürften wir schon im oberen Drittel spielen“, zeigt sich Schweinberger optimistisch. Er sagt aber auch: „Zwischen Platz drei und neun ist alles drin.“ Vielleicht ist das erste Wochenende gleich ein Gradmesser dafür, wohin die Reise des EVW in dieser Saison geht.