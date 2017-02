2017-02-26 09:05:00.0

Tennis Flexibel oder verzerrend?

Neue Punktevergabe, flexible Altersklassen – ab dieser Saison gelten im Bayerischen Tennisverband neue Regeln. Eine Neuerung stößt in der Region auf ein geteiltes Echo. Von Axel Schmidt

37 Seiten umfassen die Anträge, über die auf dem Verbandstag des Bayerischen Tennisverbandes in Bad Göggingen abgestimmt werden sollte. Es geht um Satzungsänderungen, wie etwa den Vorschlag, dass der BTV-Präsident drei Wochen vor dem Verbandstag zu diesem schriftlich und unter Bekanntgabe der Tagesordnung einladen solle. Oder um Änderungen in den Wettspielbestimmungen und der Rechts- und Schiedsgerichtsordnung. Viele Vorschläge werden wieder zurückgezogen, viele werden einstimmig befürwortet.

Unter den angenommenen Vorschlägen sind zwei, die durchaus interessanten Charakter haben. So etwa Antrag 5 zur Änderung der Wettspielbestimmungen: Jeder Spieler sollte in zwei Altersklassen eines Vereins möglichst unbegrenzt eingesetzt werden können. Hintergrund ist die Sorge des BTV-Präsidiums, das den Antrag eingereicht hatte, dass ohne diese Liberalisierung des Spielbetriebs über Kurz oder Lang viele Mannschaften aufgrund von Spielermangels abgemeldet werden müssten.

Antrag Nummer 21 befasst sich indes mit der Punktwertung bei Verbandsspielen. Der TC Hof und der SC Großschwarzenlohe forderten die Rückkehr zur „Ein-Punkt-pro-Sieg-Regelung“. Diese wurde vor zwei Jahren gekippt: Für Siege im Einzel gab es zwei Punkte, für Doppelsiege drei. So sollte verhindert werden, dass Doppelspiele „abgeschenkt“ werden. Doch daraus wurde offenbar nichts, wie den Stellungnahmen der beiden Vereine zu entnehmen ist. „Wie die Statistiken zweifelsfrei zeigen, hat auch diese Regeländerung die Mannschaften nicht davon abhalten können, Doppel hin und wieder abzuschenken“, heißt es dort etwa.

Die stimmberechtigten Teilnehmer auf dem Verbandstag nahmen schließlich beide Anträge an. Das bedeutet nun, dass ab der kommenden Saison zum einen Spieler eines Klubs in zwei Altersklassen eingesetzt werden dürfen, und zum anderen, dass jede Mannschaft in einem Verbandsspiel für einen Sieg pro Einzel und Doppel wieder jeweils einen Punkt bekommt. Was halten nun die Unterallgäuer Tennisfunktionäre von diesen Änderungen?

Punkteregel: Jede Mannschaft bekommt für einen Sieg pro Einzel und Doppel wieder einen Punkt.

„Ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, weiß ich nicht“, gesteht Thomas Karl. Der Präsident des TTC Bad Wörishofen sieht jedoch die Problematik der „abgeschenkten“ Doppelspiele durchaus: „Das betrifft aber hauptsächlich die Spiele in den höheren Ligen. In den unteren Ligen will jeder alle Spiele machen. Selbst bei einem 0:6 werden dann die Doppel gespielt.“

Das sieht auch Stefan Gutser so. „Je höher es geht, desto weniger Doppel werden gespielt“, sagt der Vorsitzende des TC Kirchheim. Oftmals hätten gerade die ausländischen Spieler, die extra zum Spiel anreisen, keine Lust mehr, zum Doppel anzutreten, wenn die Partie bereits entschieden ist. „In den unteren Ligen ist Tennis noch viel mehr Hobby. Wir in Kirchheim haben noch nie ein Doppel aufgegeben. Das wird nicht gern gesehen.“

Peter Sobotta, Sportwart des TC Tussenhausen-Mattsies, fand die vorige Punkteregel besser, weil es stark auf die Doppelspiele ankam. „Selbst wenn man nur ein Einzel verlor, konnte man noch das ganze Spiel verlieren“, sagt Sobotta. Auch wenn das äußerst unrealistisch war. So sagt Thomas Karl: „Wenn ich fünf Einzel verliere, dann gewinne ich doch auch keine drei Doppel.“ Er hätte eine andere Idee, die Doppelspiele aufzuwerten: „Man müsste die Spiele anders werten. Ein 5:4-Sieg gäbe für den Verlierer noch einen Punkt, weil es so knapp war. So ähnlich wie im Eishockey, wenn ein Spiel in die Verlängerung geht.“

Altersklassenregel: Spieler eines Vereins dürfen unbegrenzt in zwei Altersklassen eingesetzt werden.

Thomas Karl sieht die Regel positiv: „Früher durfte man schon auch die Altersklasse wechseln, aber nur zwei Mal. Mit dem dritten Einsatz hatte man sich in der jeweiligen Mannschaft ’festgespielt’ und musste dort dann weiterspielen.“ Für kleinere Vereine sei das nun vorteilhaft, da sie eine Altersklassenmannschaft nun nicht mehr zwingend abmelden müssten, nur weil vielleicht zwei Spieler in die nächste Altersklasse gehen müssten.

Trotz dieses Vorteils bleibt diese Regel für die Tennis-Experten ein zweischneidiges Schwert: Denn es besteht die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung. Vor allem größere Vereine könnten laut Stefan Gutser nun ihre Spieler nach Belieben – und je nach Tabellenstand – zwischen zwei Altersklassen rangieren: „Die suchen sich dann die schwächsten Gegner raus und setzen hier dann ihre starken Spieler aus der höheren Altersklasse ein, um das Spiel sicher zu gewinnen.“ Auch Peter Sobotta glaubt, dass diese Neuerung eher ein Nachteil für kleinere Vereine sein wird: „Ein Jonglieren wäre nur dann einigermaßen schwierig, wenn beide Altersklassen an einem Tag spielen.“

An ein Gentlemen’s Agreement innerhalb einer Liga glaubt Gutser aber nicht. Eher schon an die Fairness innerhalb eines Vereines: „Ich denke, es fällt jedem Sportleiter schwer, einen Spieler, der bisher alle Spiele gemacht hat, gegen einen besseren, älteren Spieler zu ersetzen, nur um die Klasse zu halten.“