2017-01-17 05:59:00.0

Eishockey Jetzt nur nicht abheben

Sogar gegen den favorisierten EHC Königsbrunn gehen die Wörishofer Wölfe am Ende als Sieger vom Eis. Matchwinner sind am Ende zwei Routiniers. Von Uta Kollmeder

Der EV Bad Wörishofen bleibt im eigenen Stadion eine Macht und hat einen ganz großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Am Sonntagabend gewannen die Wölfe das Topspiel der Landesliga-Zwischenrunde B gegen den EHC Königsbrunn mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Wieder mit dabei war Wölfe-Stürmer Michal Telesz, der sich gleich in der ersten Spielminute für zwei Minuten auf die Strafbank setzen musste. Doch seine Teamkollegen überstanden die erste Unterzahl ohne Gegentor. Überhaupt zeigten die Wölfe gegen den favorisierten EHC Königsbrunn eine großartige läuferische und kämpferische Leistung. Da auch Goalie Andreas Nick mit starken Reaktionen glänzte, blieben die Gäste im ersten Drittel torlos. Und nicht nur das: Sie mussten auch noch den Rückstand hinnehmen: Florian Döring schloss in Überzahl eine schöne Passstafette zum 1:0 ab (18.). Frustriert über ihre zahlreichen ungenutzten Möglichkeiten schlichen die Gäste regelrecht zur Pause in die Kabine.

Das wurde auch im zweiten Drittel nicht besser. Im Gegenteil: Königsbrunn musste im Mittelabschnitt gleich vier Unterzahlsituationen überstehen. Hier vergaben Fabian Guggemos, Benjamin Biddle und Florian Kaiser die besten EVW-Chancen.

Im Schlussdrittel drückt Königsbrunn vehement

Die entsprechende Ansage machte anscheinend EHC-Coach Erwin Halusa während der zweiten Pause in der Gästekabine, denn wie verwandelt gaben die Königsbrunner nun Vollgas und ließen die Wölfe nicht aus ihrem Drittel heraus. Doch deren Einstellung und Kampfgeist passte. Sie warfen sich in die Schüsse der Gegner, wovon sicher einige blaue Flecken davon getragen wurden. Erst nachdem die Wölfe gleich zu zweit die Strafbank drücken mussten, kam es zum Ausgleichstreffer durch Markus Jänichen (55.). Die verbleibenden fünf Minuten waren dann noch hektisch, doch ein weiteres Tor fiel nicht mehr. Zum dritten Mal in dieser Zwischenrunde mussten die Wölfe also ins Penaltyschießen. Die bisherige Bilanz (zwei Siege) sprach klar für die Wölfe.

Nick hält, Schweinberger trifft

Und auch gegen den EHC Königsbrunn bewiesen Torhüter Andreas Nick und Co. die besseren Nerven. Nick parierte zu Beginn den ersten Versuch von Hans-Jörg Traxinger. Im Gegenzug vergab jedoch auch Patrick Münch. Kurios wurde es bei Hayden Trupp, der vor dem Torschuss gar die Scheibe bei seinem Versuch verlor. Zwei weitere Schützen konnten die Scheibe nicht im Netz unterbringen bis schließlich der erfahrenste Wölfespieler, Bernd Schweinberger, mit seinem Treffer den Zusatzpunkt sicherte. Der Arbeitssieg war unter dem Strich auch vollkommen verdient, denn die Königsbrunner blieben auf weiten Strecken der Partie unter ihren Möglichkeiten.

Als nächstes wartet der EV Füssen

In der Tabelle büßten die Wölfe zwar den ersten Platz ein, doch mit nun zwölf Punkten nach sechs Partien hat die Mannschaft von Trainer Robert Linke aktuell acht Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Neuer Tabellenführer ist der EV Füssen, der seine beiden Spiele am Wochenende gewinnen konnte und so mittlerweile bei 13 Punkten steht.

So heißt es am kommenden Freitag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr in Füssen noch einmal: Erster gegen Zweiter. Diesmal mit dem EV Füssen und dem EV Bad Wörishofen in den Hauptrollen. In der Vorrunde hatte der Altmeister die beiden Spiele gegen die Wölfe für sich entscheiden können (4:3, 6:2), hatte aber vor allem im Hinspiel doch auch etwas Glück auf seiner Seite.