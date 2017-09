2017-09-25 19:05:00.0

Frauenfußball Mit Köpfchen zum Kantersieg

Türkheim schüttelt die Auftaktniederlage mit einem 8:1-Sieg gegen Mitabsteiger Wattenweiler aus den Kleidern. Der FC Loppenhausen springt an die Spitze – dank Sarah Höbel. Von Axel Schmidt und Julia Prestele

Der SVS Türkheim hat sich mit einem Kantersieg in die Erfolgsspur zurückgemeldet. Mit 8:1 gewann der SVS beim SV Wattenweiler, vierfache Torschützin war dabei Lisa Schmittner. Noch besser war Loppenhausens Sarah Höbel: Sie schoss den SC Untrasried beim 6:2-Sieg des Spitzenreiters im Alleingang ab.

Wattenweiler – Türkheim 1:8

ANZEIGE

Tore 0:1 Nadine Ledermann (4.), 0:2 Julia Stapff (10., FE), 1:2 Jana Müller (20.), 1:3 Katrin Mayr (24.), 1:4, 1:5 Lisa Schmittner (35., 50.), 1:6 Viktoria Hagg (58.), 1:7, 1:8 Lisa Schmitter (73., 85.) Zuschauer 25 Schiedsrichter Mehmet Demir

» Ohne großes Abtasten starteten beide Teams ins Duell der Absteiger, wobei Türkheim dabei einen Auftakt nach Maß erwischte. Bereits in der vierten Spielminute nickte Spielführerin Nadine Ledermann einen Eckstoß zur 1:0-Führung ein. Als Lisa Schmittner anschließend einen Ball am leeren Tor vorbeischoss, kamen im Türkheimer Lager Erinnerungen an die Vorwoche auf. Das Auslassen der klaren Torchancen war mit ein Grund für die 1:3-Niederlage gegen Loppenhausen. Doch Julia Stapff mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter (10.) sorgte für die zunächst beruhigende 2:0-Führung. Diese währte nur zehn Minuten, denn Jana Müller bestrafte die Schlafmützigkeit des SVS nach einer Freistoßflanke mit dem 1:2-Anschlusstreffer. Der Gegentreffer brachte die Gäste allerdings nicht aus dem Konzept. Mit der Kopie des ersten Treffers stellte Katrin Mayr (24.) den alten Abstand postwendend wieder her. Das Dreer-Team blieb spielbestimmend und sorgte noch vor der Halbzeit durch Schmittner für die Entscheidung.

Trotz Minimalaufgebot blieb die Salamander-Elf auch im zweiten Durchgang dominierend und hatte das Spiel klar im Griff. Die spielerische Überlegenheit kam jetzt noch mehr zum Tragen, sodass sich die Türkheimerinnen weitere zahlreiche Einschussmöglichkeiten erspielen konnten. Folgerichtig fielen die weiteren Tore teilweise unter tatkräftiger Mithilfe der Wattenweiler Torhüterin in regelmäßigen Abständen durch Schmittner (50./73./85.) und Viktoria Hagg (58).

Loppenhausen – Untrasried 6:2

Tore 1:0 Sarah Höbel (4.), 1:1 Eva Schweiger (18.), 1:2 Sofia Rist (21.), 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2 Sarah Höbel (34., 74., 75., 82., 90.) Zuschauer 45 Schiedsrichter Peter Skipor

» Das nennt man wohl „perfektes Spiel“: Mit sechs Toren schoss Loppenhausens Stürmerin Sarah Höbel den SC Untrasried im Alleingang ab und führte ihre Mannschaft nicht nur zum 6:2-Sieg, sondern auch an die Tabellenspitze. Nach ihrem frühen Führungstor drehten die Gäste nach einer guten Viertelstunde die Partie mit zwei Toren binnen drei Minuten. Noch vor der Pause glich Höbel zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte sie mit zwei Toren in einer Minute den FCL auf die Siegerstraße – und legte in den Schlussminuten noch zwei Treffer nach.

Auerbach/Kirchdorf – Augsburg 1:3

Tore 0:1 Simone Kaufer (8., Eigentor), 1:1 Marina Waltenberger (22.), 1:2 Alina Mittelbach (75.), 1:3 Ivana Zeba (86.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Burhan Secgin

» Die SG Auerbach/Kirchdorf hielt lange mit dem Tabellenführer mit, musste sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Somit bleibt die Spielgemeinschaft Letzter.