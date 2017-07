2017-07-24 17:26:38.0

Schach Specht verteidigt seinen Titel

Bei der Internationalen Freiluftvariante in Bad Wörishofen setzt sich der Sieger aus dem Vorjahr durch. Von Ludwig Schuster

Zwei Tage, vier Spielfelder, 14 Teilnehmer, 16 Stunden Spielzeit – und am Ende eine Titelverteidigung: Beim 25. Internationalen Freischachturnier, das der Schachclub Bad Wörishofen/Türkheim in Zusammenarbeit mit dem Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen ausgetragen hat, heißt der alte und neue Titelträger Helmut Specht.

Von Anfang an setzte sich Titelverteidiger Helmut Specht, der für den Schachclub Mindelheim spielt, aber in Kirchdorf wohnt, an die Spitze des starken Feldes. Von den sieben Begegnungen gewann er fünf und spielt zweimal Remis, sodass er sechs Punkte auf seinem Konto hatte. Damit gewann er diesen begehrten Titel nach 2006 und 2016 nunmehr zum dritten Mal. Um Platz zwei wiesen am Ende zwei Spieler fünf Punkte auf und da auch die „Buchholz-Feinwertung“ ganz gleich war, mussten Heiko Pensold und Peter Köller ein Entscheidungsmatch austragen. Durch den knappen Sieg wurde Heiko Pensold aus Marktoberdorf Zweiter und verwies Peter Köller aus Shannon/Irland auf den dritten Platz.

Weil auch das Wetter mitspielte, wohnten auch viele fachkundige Zuschauer den interessanten Spielen bei, die auf hohem Niveau stattfanden. Bei der Siegerehrung bedankte sich Manfred Fischer, der das Turnier seit 22 Jahren leitet, bei den Teilnehmern ganz besonders für die Fairness. Preise gab es für alle und für die ersten Drei obendrein Pokale. Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel sprach im Namen der Stadt und des Kur- und Tourismusbetriebes den Teilnehmern fürs Mitmachen den Dank aus und für die schönen Spiele.