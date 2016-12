2016-12-23 06:03:00.0

Eishockey Wölfe wollen die Reise fortsetzen

EVW-Trainer Robert Linke will in Zwischenrunde aber eine Steigerung sehen. Am Freitag gastiert der SE Freising in Bad Wörishofen. Von Axel Schmidt

Robert Linke ist seit nunmehr zwei Jahren Trainer des Eishockey-Landesligisten EV Bad Wörishofen. Zuvor hatte er selbst das Trikot der Wölfe getragen. Unter seiner Regie haben die Wölfe in dieser Saison den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Doch der Weg soll hier noch nicht enden. Der EV Bad Wörishofen empfängt am heutigen Freitag (20 Uhr) den SE Freising. Am Montag, 26. Dezember, gastiert dann der EV Pfronten um 17 Uhr in der Eisarena.

Herr Linke, Ihre Mannschaft startet mit zwei Heimspielen in die Zwischenrunde: eines am Freitag vor Weihnachten, eines am ersten Weihnachtsfeiertag. Ist das nun gut oder schlecht?

Robert Linke: Grundsätzlich finde ich es schon eher heikel, um Weihnachten so viele Spiele zu haben. Aber wir können es uns eben nicht raussuchen. Und mit zwei Heimspielen am Anfang kann ich leben. Uns war einfach wichtig, dass wir am 26. Dezember keine lange Auswärtsfahrt machen müssen.

Sind dann für die beiden Spiele gegen Freising und Pfronten alle Akteure dabei?

Linke: Voraussichtlich werden wir auf ein, zwei Spieler aus beruflichen Gründen verzichten müssen. Aber sonst sind alle da.

Am heutigen Freitagabend kommt mit dem SE Freising gleich ein schwieriger Gegner nach Bad Wörishofen. Kennen Sie die Mannschaft?

Linke: Gegen Freising haben wir schon lange nicht mehr gespielt, zuletzt war das 2013 glaube ich. Somit kann ich nichts dazu sagen, wie sie spielerisch drauf sind. Aber Freising hat eine gute Mischung aus Jung und Alt und hat einen erfahrenen Trainer (John Samanski, Anm. d. Red.).

Das Minimalziel war ja das Erreichen der Zwischenrunde. Wie sieht die Zielsetzung jetzt aus?

Linke: Wir haben ja in der Vorrunde schon bewiesen, dass wir mit spielerisch guten Mannschaften mithalten können. Nur unsere Chancenverwertung ist noch nicht auf Top-Niveau. Daran gilt es zu arbeiten, das weiß die Mannschaft auch.

Wie kann man so etwas trainieren?

Linke: Da gibt es schon Möglichkeiten. Gerade mit den jungen Spielern haben wir immer wieder Einzeltraining gemacht. Wir stellen Spielsituationen nach, schaffen auch gewisse Anreize für Verteidiger etwa.

Das heißt, wer einen Stürmer laufen lässt und ein Tor verschuldet, muss anschließend eine Runde ausgeben?

Linke: (lacht) Nein, das nicht. Aber es geht in diese Richtung.

Die Vorrunde hat Ihre Mannschaft als Vierter beendet. Wie zufrieden waren Sie mit den Leistungen?

Linke: Für den Aufwand, den das Team betreibt, kann man mit Platz vier nicht ganz zufrieden sein. Wir hätten einfach mehr Punkte erzielen müssen.

In der Zwischenrunde geht es nun gegen die besten Landesligateams der Vorrunde. Wie stehen die Chancen, auch die Play-offs zu erreichen?

Linke: Wie gesagt, wir haben etwa gegen Füssen gesehen, dass wir mithalten können. Es sind halt Kleinigkeiten, die einer jungen Mannschaft wie unserer noch fehlen. Wenn wir die noch verbessern, dann geht die Reise weiter. Wenn nicht, dann ist die Saison schnell zu Ende.