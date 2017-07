2017-07-18 20:47:00.0

Tag des Ehrenamts Zwischen Leuchtschwert und Trommel

Elf Sportkreise sind beim Ehrungsabend in Schwabmünchen zu Gast. Dort gibt es Anerkennung nicht nur für die „Macher“. Von Reinhold Radloff

Es ist alle Jahre der Aufgalopp von tausenden Jahren Ehrenamt, von einer Unmenge an unterschiedlichen Sportarten, von Sport- und Organisationsbegeisterten im Bayrischen Landes-Sportverband: der Tag des Ehrenamts, diesmal in Schwabmünchen.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ist selbst begeisterter Sportler, war Vereinsvorsitzender und ist ein großer Förderer des Sports. Er weiß also, wovon er spricht: „Die ehrenamtlich Tätigen geben das Wertvollste, das sie haben: ihre Freizeit, und das zum Wohle anderer. Sie helfen bei der Integration der Bürger und ersparen der Stadt mit ihrem Engagement viele Sozialpädagogen und ähnliche hauptamtliche Mitarbeiter.“

Müller betonte auch, dass das wirkliche Leben in der Stadt erst mit ihren Menschen kommt, und vor allem mit ihren Vereinen. Für seinen unermüdlichen und wertvollen Einsatz, auch finanziell, für den Sport wurde der Bürgermeister mit der BLSV-Verdienstplakette in Gold ausgezeichnet. Landrat Martin Sailer fügte in seiner kurzen Begrüßungsansprache hinzu, dass Ehrenamtliche viel mehr als ihre Pflicht tun und vor allem Bayern mit ihnen besonders gesegnet ist.

Die Festansprache zum Tag des Ehrenamts hielt Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert. Er betonte, dass einer der wichtigsten Partner und Stützen des Bezirks der Sport sei. Er erfülle seine Aufgabe in allen Alters- und Gesundheitsstufen und sei ein wichtiger Brückenpfeiler. „Das Ehrenamt ist für viele hier mehr als ein Titel, es ist oft eine lebenslange Aufgabe, deren Wert für die Politik unbezahlbar ist. In den Vereinen wird Demokratie eingeübt. Die Ehrenamtlichen helfen, Auswüchse wie in Hamburg beim G20-Gipfel auf einem Minimalmaß zu halten.“

Um die Ehrung der Mitglieder aus elf BLSV-Kreisen nicht zu eintönig werden zu lassen, zeigten die Showtanzgruppe „Shapin Up“ und die Buben-Turngruppe des TSV ihr Können. Musikalisch begeisterte die Menkinger Perkussion-Gruppe „Dijole“. Die gekonnte Moderation des Abends bot Loni Becht, die selbst zu den Geehrten zählte. BLSV-Bezirksvorsitzender Bernd Kränzle, der zusammen mit Reichert die Ehrungen übernahm, lobte sie ebenso in den höchsten Tönen wie der BSV-Kreisvorsitzende Manfred Ortlieb, der für seine über 50-jährige Arbeit stehende Ovationen in der Stadthalle erhielt.

Die Vielfältigkeit der Geehrten aus den elf Kreisen des BLSV war begeisternd. Ihr Betätigungsfeld reichte von Karate bis Trampolinspringen, von Turnen bis Skifahren, von Schwimmen bis Reiten, von Nordic Walking bis Bergsport. Aber auch viele Theoretiker und Organisationstalente wurden gewürdigt. Ihre Arbeit, oftmals im Hintergrund, ist im Verein ebenso unverzichtbar.

Aus dem BLSV-Kreis Unterallgäu-Memmingen wurden in diesem Jahr vier Personen geehrt, die sich seit Jahrzehnten dem Sport und Ehrenamt widmen: Hermann Landherr und Hannelore Weigert vom TSV Mindelheim, Anja Schuster vom TSV Bad Wörishofen und Ernst Jena vom Postsportverein Memmingen.