2017-06-05 11:39:21.0

Kreis Neu-Ulm Brand beschädigt historische Häuserzeile in Altenstadt schwer

In der Ortsmitte von Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) ist am Montagvormittag ein Brand in einer Reihenhauszeile ausgebrochen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz.

Foto: Wilhelm Schmid