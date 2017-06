2017-06-23 17:00:00.0

Senden Ein neuer Kindergarten ist bei der Weberei in Senden geplant

Neun Gruppen sollen in einem neuen Kindergarten in Ay eingerichtet werden. Doch selbst das wird wohl nicht reichen. Von Carolin Oefner

Die Stadt Senden baut einen neuen großen Kindergarten. Darauf hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt. Die Zeit drängt: Senden braucht bis 2020 mindestens sechs weitere Kindergarten- sowie vier Krippengruppen. Das zeigt eine Analyse der Verwaltung, die den Räten bereits früher vorgestellt wurde.

Der neue Kindergarten soll auf dem Weberei-Gelände entstehen – und zwar nordöstlich an der Dillmannstraße Richtung Hauptstraße. Bei den letzten Beratungen im Gremium waren sich die Mitglieder aller Fraktionen weitgehend einig. Am Weberei-Gelände wird ein großer Kindergarten mit fünf Regel- und vier Krippengruppen entstehen. Bauherr ist die Stadt, Träger wird die katholische Kirchstiftung St. Josef. Den Ausschlag für einen größeren Kindergarten in Senden haben wohl die geringeren Kosten gegeben. Zuvor waren sich die Räte noch nicht sicher, ob eine große oder zwei kleinere Einrichtungen in Senden gebaut werden sollen.

Zusätzlich zum großen Kindergarten auf dem Weberei-Gelände ist eine Einrichtung mit der katholischen Kirche in Wullenstetten angedacht: auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens St. Martin. Im gefassten Beschluss ist die Option dafür enthalten. Bevor in Wullenstetten jedoch genauer geplant wird, wollen die Räte abwarten, wie sich das Neubaugebiet entwickelt. „Wir haben für Wullenstetten ja noch ein bisschen Luft, um den Platzbedarf zu berechnen“, sagte Georg Schneider (SPD).

Bürgermeister Raphael Bögge stimmte ebenso für diesen Vorschlag, wies aber darauf hin, dass trotz des großen Kindergartens in Senden noch eine Regelgruppe fehlt, um die berechneten Plätze der Analyse zu decken. So müsse man eine Notgruppe einrichten. Maren Bachmann (SPD) sah das lockerer: „Da kommen wir sowieso nicht drum herum“, sagte sie. Die katholischen Kirchen in Senden und Wullenstetten sowie die evangelische Kirche haben sich bereit erklärt, Notgruppen einzurichten.

Helfend zur Seite steht hier außerdem die Lebenshilfe. Die Einrichtung hat angeboten, ihre Gruppen aufzustocken. Vor allem im Bereich der integrativen Betreuung – also gemischte Gruppen aus Kindern mit und ohne Behinderung – begrüßten die Räte dieses Angebot einstimmig. Und regten an, zeitnah mit der Lebenshilfe Gespräche zu führen – auch über die Idee, ein integratives Kinderhaus in Senden zu etablieren.

Nun bereiten Verwaltung und katholische Kirchenstiftung als Träger eine Betriebsvereinbarung vor. Zudem soll versucht werden, eine staatliche Förderung zu erhalten.