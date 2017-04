2017-04-24 13:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Jeden Tag ein gutes Buch

Die „Literaturwoche an der Donau“ startet am Montag im Haus der Museumsgesellschaft. So sieht das Programm aus.

Mit einer Lesung in den Räumen der Museumsgesellschaft an der Neuen Mitte beginnt am Montag, 24. April, die „Literaturwoche an der Donau“. Mohamed Amjahid, Sohn marokkanischer Gastarbeiter und als Journalist bei der Zeit, stellt sein bei Hanser Berlin erschienenes Buch „Unter Weißen“ vor. Es beschreibt, wie jemand Deutschland erlebt, der dazugehört, aber für viele anders aussieht: Amjahid, Sohn marokkanischer Gastarbeiter, wird täglich mit der Tatsache konfrontiert, dass er nicht-weiß ist. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Iris Mann, Kulturbürgermeisterin Stadt Ulm, spricht ein Grußwort, Dagmar Engels, Leiterin der Volkshochschule Ulm, moderiert den Abend. Lichtkünstler Andreas Hauslaib steuert eine Projektion bei.

Nach der Eröffnung geht es Schlag auf Schlag weiter: Bis Sonntag gibt es jeden Tag mindestens eine Veranstaltung bei der von Florian L. Arnold und Rasmus Schöll organisierten Literaturwoche. Am Dienstag, 25. April, stellt Christian Ewald stellt seinen exklusiven Verlag Katzengrabenpresse vor (Buchhandlung Jastram Ulm, 19.30 Uhr). Am Mittwoch liest Suhrkamp-Autorin Anna Kim aus „Die große Heimkehr“; Musik kommt von Ivan Antonic (Museumsgesellschaft Ulm, 19.30 Uhr). Am Donnerstag präsentieren mit Mirco Bonné („Feuerland“) und Carolin Callies („Fünf Sinne & nur ein Besteckkasten“) gleich zwei Schriftsteller ihre Texte vor (Venet-Haus-Galerie Neu-Ulm, 19.30 Uhr).

Dicht gedrängt ist das Programm zum Wochenende: Am Freitag liest Anna Weidenholzer aus „Weshalb die Herren Seesterne tragen“ (Stadtbibliothek Ulm, 19.30 Uhr). Am Samstag gastiert der „Schweizer Woody Allen“ Thomas Meyer mit „Rechnung über meine Dukaten“ an der Donau, dazu gibt es Musik der jungen Ulmer Band About Ally (Volkshochschule Ulm, 19.30 Uhr). Am Sonntag wird die erste Hälfte der Literaturwoche mit gleich zwei Veranstaltungen: Zunächst sprechen die Vöhringer Autorin Fee Katrin Kanzler und Tina Walz vom Hörbuchverlag „Der Diwan“ im Gespräch über die Hörvariante des Romans „Sterben lernen“ (Stadtbücherei Neu-Ulm, 16 Uhr). Humorvoll wird es dann bei Kirsten Fuchs und ihrem Buch „Kaum macht man mal was falsch, ist das auch wieder nicht richtig“ (Stadtbibliothek Ulm, 19.30 Uhr). (az)