2017-10-06 17:00:00.0

Neu-Ulm Lesung: Woran Gleichberechtigung im Islam scheitert

Die Berliner Autorin Sineb El Masrar spricht in Neu-Ulm über muslimische Verbände und Vorbilder für Frauen. Von Dagmar Hub

Ist Gleichberechtigung im Islam möglich? Und wie steht es um die Emanzipation? Im Rahmen der Ulm/Neu-Ulmer Veranstaltungsreihe „Tage der Begegnung“ kam die Berliner Autorin Sineb El Masrar nach Neu-Ulm, um über die Fragen zu reden. Sie las im voll besetzten Saal des Brückenhauses aus ihrem Buch „Gleichberechtigung im Islam – eine Abrechnung mit ihren Feinden“ und erläuterte differenziert, wer und was viele muslimische Frauen hindert, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Sineb El Masrars Fazit: Es ist die Angst von Männern vor Machtverlust, die die Emanzipation muslimischer Frauen verhindern will. In Deutschland komme die Angst hinzu, durch das Benennen von existenten Missständen wie Zwangsheiraten antiislamischen Vorurteilen Vorschub zu leisten. Und es kommt Naivität hinzu: Sie habe ein Problem damit, dass Salafisten in Fernsehdiskussionen eingeladen werden und dass in Deutschland Gelder für terroristische Organisationen gespendet werden, sagte die Autorin.

Nicht der Islam als Religion sei das Problem, sagt Sineb El Masrar, sondern diejenigen, die ihn deuten. Das gehe so weit, dass beispielsweise nach dem verlorenen Sechstagekrieg 1967 arabische Männer ihre eigenen Frauen verantwortlich für die Niederlage machten, die angeblich geschehen sei, weil Frauen ihre Schleier abgelegt hatten. In den Gedankenwelten solcher Männer geistere die Vorstellung, dass die Rückkehr zu den Vorschriften der Entstehungszeit des Islam aller Welt den Frieden bringen würde. „Diese Männer treffen Urteile, die Frauen und Mädchen zu befolgen haben“, sagte die 36-jährige Berlinerin, die Herausgeberin der multikulturellen Frauenzeitschrift „Gazelle“ ist. „Die Islamverbände haben kein Interesse daran, dass sich Frauen und Mädchen emanzipieren.“

Der erste Schritt hin zu einer Verbesserung wäre, zuzugeben, dass es in den Moscheevereinen keine Debattenkultur gibt. Was es brauche, sagt Sineb El Masrar, sei eine ehrliche Diskussion über Auslegungen, die sich gegen Demokratie und Freiheit stellen. Die Religionsfreiheit des Grundgesetzes dürfe nicht Koranauslegungen legitimieren, die im Widerspruch stehen zur Religionsfreiheit und dem Grundrecht der Gleichheit von Mann und Frau.

Eine große Anzahl von muslimischen Verbänden in Deutschland wie Milli Görüs, wie der Zentralrat der Muslime, wie das der Muslimbruderschaft nahe stehende Islamische Zentrum München und auch wie Ditib haben eine extremistische Islamauslegung, sagte Sineb El Masrar. Es sei der Fehler der Politik, Verhandlungen gerade mit solchen Verbänden zu führen, „die etwas wollen, was nicht die Lebensweise vieler Muslime ist“. Die Regierung bleibe am Tisch mit legalistischen Ansprechpartnern – Ansprechpartnern also, die ihre extremistischen Ziele mit politischen Mitteln innerhalb der bestehenden Rechtsordnung verfolgen.

Das Buch „Erlaubtes und Verbotenes im Islam“ des der Muslimbruderschaft nahestehenden Al Jazeera-Fernsehpredigers Yusuf al-Qaradawi habe auch in Deutschland großen Einfluss. Al-Qaradawi sei ein Befürworter der weiblichen Genitalverstümmelung, stehe für eine salafistische Koran-Auslegung und vertrete die Ansicht, „Hitler habe mit der Shoah Gutes getan, sei aber nicht besonders gründlich gewesen“, so Sineb El Masrar.

Was tun? Die Frauen müssen den Teppich heben, den Männer fest „an den Boden getackert“ haben, erklärt die Autorin. Wenn sie dazu Identifikationsfiguren brauchen, biete der Islam starke Frauenfiguren wie Mohammeds Tochter Zainab, die einen polytheistischen Mann liebte. Und es gelte, den Islam am Heute orientiert auszulegen und Religion und Staat zu trennen. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, zu sagen: Ein Mann hat das Recht auf vier Frauen.“ Was vor 1400 Jahren zur Versorgung von Witwen gedacht war, habe heute keinen Sinn mehr. Und wenn Männer Angst vor den Reizen einer Frau haben, sollen sie sich selbst verhüllen, um die Frauen nicht zu sehen, sagte die Autorin lachend.

Muslime müssten sich die Frage stellen, ob die Ansprechpartner der Politik die richtigen Vertreter für sie seien. „Wir müssen die Feinde in den eigenen Reihen wahrnehmen. Es ist dringend, dass sich Muslime neu organisieren.“