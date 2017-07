2017-07-26 20:00:00.0

Ulm Mann bekommt Schlag auf Kopf und verliert Gedächtnis

In Ulm ist ein 70-jähriger Mann offenbar überfallen und niedergeschlagen worden. Am nächsten Tag wusste er nicht mehr, was passiert war.

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am frühen Dienstag in Ulm ereignet hat. Opfer ist ein 70-Jähriger, der am Montag bis gegen Mitternacht in einem Lokal in Ulm zu Gast war. Dann machte er sich auf den Weg nach Hause. Der führte ihn auch durch die Wörthstraße in Ulm. Was dort passierte, wusste der Mann nicht mehr, als er am nächsten Morgen zuhause aufwachte. Er spürte starke Schmerzen und ging zum Arzt. Der attestierte Verletzungen am Kopf. Die könnten von einem Schlag kommen. Außerdem fehlten das Geld des Mannes und eine Uhr.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der 70-Jährige Opfer eines Räubers geworden sein könnte. Und sie gehen davon aus, dass der Rentner wohl in der Wörthstraße kurz nach Mitternacht überfallen wurde. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen. Hinweise an die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880.