2017-04-08 05:00:00.0

Neu-Ulm/Pfaffenhofen Mann verkaufte Drogen an 16-Jährigen

Er brachte dem Minderjährigen Ecstasy-Tabletten. Das Neu-Ulmer Schöffengericht verurteilt deshalb einen 22-Jährigen aus Pfaffenhofen zu einer Bewährungsstrafe.

Gleich mehrmals hat ein 22-jähriger Pfaffenhofer im Laufe des vergangenen Jahres Ecstasy-Tabletten verkauft – an einen 16-Jährigen. Deshalb stand der 22-Jährige jetzt vor dem Neu-Ulmer Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Thomas Mayer. Am Ende wurde der junge Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt.

Fast 30 Ecstasy-Tabletten hatte der derzeit arbeitslose Angeklagte im März und April des vergangenen Jahres in Neu-Ulm und Pfaffenhofen an den 16-Jährigen verkauft – ganz genau konnte er sich zumindest bei einem Vorfall nicht erinnern. Insgesamt 287,50 Euro hat er damit eingenommen. Der minderjährige Käufer war dem Gericht bereits bekannt: Der 16-Jährige ist schon länger in der Drogenszene unterwegs.

ANZEIGE

Zu gute kam dem 22-Jährigen, dass er die Taten sofort und umfassend zugab und die verkauften Mengen nur gering waren – ebenso wie sein Gewinn beim Verkauf. So bemerkte Richter Mayer: „Sie haben ja manchmal zum Einkaufspreis verkauft. Sie sind kein Händler, wenn sie nichts draufschlagen.“ Dennoch habe er bereits zuvor mit – nicht gerade weichen – Drogen gehandelt, sagte Mayer. Woher er die Drogen hatte, wollte der Angeklagte auch nach erneuter Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt Benjamin Prötzel nicht sagen: „Ich möchte niemanden verraten.“ Rechtsanwalt Prötzel sagte: „Mir macht es ein bisschen den Eindruck, als hätte er Angst.“

Besonders wichtig bei diesem Verfahren war der Zeitpunkt des Verkaufs: Damals war der junge Mann gerade erst ein paar Wochen 22 Jahre alt – ab diesem Alter stellt die Abgabe an Betäubungsmittel an Minderjährige ein Verbrechen dar, das mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet wird. Das war dem Angeklagten laut eigener Aussage nicht bewusst gewesen. Er habe auch nicht darüber nachgedacht, dass sein Käufer minderjährig war. Richter Mayer bildete für die vier Taten eine Gesamtstrafe von einem Jahr und fünf Monaten. Oberstaatsanwalt Markus Schroth hatte ein Jahr und elf Monate gefordert, Rechtsanwalt Prötzel ein Jahr und zwei Monate.

Der Pfaffenhofer muss zudem 500 Euro an das Diakonische Werk Neu-Ulm zahlen, die er jedoch auch in Form von 50 Sozialstunden abarbeiten kann. Er muss mindestens einmal im Monat zur Drogenberatung. Richter Mayer regte auch eine Therapie an und appellierte: „Ich hoffe, dass Sie jetzt die Finger davon lassen.“ Oberstaatsanwalt und Verteidiger verzichteten noch im Gerichtssaal auf Rechtsmittel. Somit ist das Urteil rechtskräftig. (aat)