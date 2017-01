2017-01-02 05:02:00.0

Ulm/Neu-Ulm Menschlichkeit soll das Maß bleiben

Die Oberbürgermeister von Neu-Ulm und Ulm fordern im Scharff-Haus mehr Einsatz für demokratische Werte. Dabei finden sie bisweilen sehr deutliche Worte Von Marcus Golling

Für Gunter Czisch war es nach einem Jahr voller Premieren eine weitere: Erstmals sprach er in seiner Funktion als Ulmer Oberbürgermeister auf dem Neujahrsempfang der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm. Gastgeber im Edwin-Scharff-Haus war aber sein Kollege Gerold Noerenberg. Der lobte in seiner Rede vor zahlreichen Zuhörern, darunter Vertretern von Kirchen, Vereinen und Politik, vor allem die Zusammenarbeit der beiden Städte: „Ulm und Neu-Ulm verbindet eine solide politische Kultur, in der gegenseitiger Respekt und Einsicht unser Handeln bestimmen“, so der Neu-Ulmer Rathauschef. „Das ist nicht selbstverständlich.“

Auch wenn der Neujahrsempfang, der von der Stadtkapelle Neu-Ulm musikalisch umrahmt wurde, in erster Linie dem Blick in die Zukunft dienen soll: Dieses Jahr prägten die Ereignisse des vergangenen Jahres die Reden der Oberbürgermeister. Noerenberg erinnerte an die Terroranschläge des vergangenen Jahres mit ihren Verletzten und Toten – forderte aber ein Festhalten an demokratischen und christlichen Werten. „Wir werden nicht ablassen, unser Leben mit unseren Idealen von Menschlichkeit, Brüderlichkeit und Streben nach Freiheit zu leben“, versprach er.

ANZEIGE

Integration ist, sich mit dem Gastland vertraut zu machen

Mit Blick auf die Flüchtlingsfrage forderte er, dass man sich mit den Problemen der Neuankömmlinge beschäftigen und diesen helfen müsse. „Darauf bestehe ich und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.“ Auf der anderen Seite, so der CSU-Politiker, setze Integration auch die Bereitschaft voraus, sich mit der Kultur und den Rechten und Pflichten im Gastland vertraut zu machen. Doch was das Thema angeht, sieht er die Doppelstadt gut gerüstet: „Wir haben ein Kapital, das uns stark macht und in Stürmen beschützen kann: Es ist der Zusammenhalt der Menschen.“

Seine Stadt sieht er vor wichtigen Herausforderungen. „Neu-Ulm wächst schnell, manchen geht es fast zu schnell.“ Schwerpunkte im Jahr 2017 seien die Erschließung von Wohnraum und der Bau von Kinderbetreuungsplätzen. Als weitere konkrete Projekte nannte Noerenberg unter anderem die Verschönerung des Schwal, die Fertigstellung der Dreifach-Halle im Muthenhölzle und die Fußgänger-Unterführung an der Gänstorbrücke.

Ulms OB Gunter Czisch erinnerte an das Motto einer Bürgermeister-Tagung im Vatikan, an der er 2016 teilnahm: „Baut keine Mauern, baut Brücken.“ Dafür könne die Politik aber gewissermaßen nur das Baumaterial zur Verfügung stellen. Für Frieden, Freiheit und Demokratie müsse jeder seinen Beitrag leisten.

Mehr als deutlich formulierte Czisch, was er von einigen populistischen Schnellschuss-Reaktionen nach den Terrorattacken der vergangenen Monate hält: Es wäre gut, wenn vermeintliche Experten und Kommentatoren nach einem solchen Vorfall einfach „24 Stunden die Klappe halten würden“.

Gunter Czisch wünscht sich eine positivere Einstellung

In der Stadt müssten sich die Bürger in den kommenden Monaten wieder auf Baustellen, unter anderem am Bahnhof, einstellen. Baukräne, so Czisch, seien aber „ein Zeichen von Prosperität und Aufbruch“. Wie zuvor auch schon Noerenberg dankte er den vielen – vor allem ehrenamtlich – engagierten Menschen in der Doppelstadt.

Und er freute sich auf besondere Anlässe im neuen Jahr: die Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum, die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Uni, das Fischerstechen. Er forderte die Zuhörer auf, positiv zu denken und einfach mal zu sagen: „Uns geht’s ganz gut.“ Ohne „eigentlich“. Czisch: „Wir leben in einer Region, die alles bietet, was die Menschen brauchen.“