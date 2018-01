2018-01-18 18:19:00.0

Senden Nächtlicher Einbruch in vier Kindergärten

Unbekannte haben gleich vier Sendener Einrichtungen heimgesucht. Die Kripo sucht Zeugen.

Kindergärten zählen gemeinhin nicht als lukrativer Ort für einen Einbruch. Dort gibt es weder hohe Summen Bargeld noch wertvollen Schmuck. Unbekannte in Senden erhofften sich wohl dennoch etwas davon, denn sie sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich in vier Sendener Kindergärten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Einbrecher es auf die beiden Kindergärten in Wullenstetten und die Einrichtungen in Aufheim und St. Josef in Senden abgesehen.

Fenster und Türen aufgehebelt

Überall haben die bisher unbekannten Einbrecher entweder Fenster oder Terrassentüren grob aufgehebelt. Zwei Mal gelang es ihnen offenbar nicht, in die Gebäude hinein zu kommen – doch Einbruchsspuren sind zu erkennen. In die anderen beiden Kindergärten gelangten die Täter und suchten dort nach Geldkassetten. Laut Polizei wurden minimale Beträge gestohlen.

Die Polizei Senden konnte umfangreiche Spuren sichern, mittlerweile ermittelt zudem die Kripo und wertet die Einbruchsspuren aus. Warum sich die Täter gerade Kindergärten herausgesucht haben, ist laut Polizei noch völlig offen. Auch ob sie sich in der Gegend auskennen oder etwa übers Internet nahe beieinander liegende Gebäude gezielt gesucht haben, sei unklar.

Wer rund um die Kindergärten etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei Senden unter Telefon 07307/910000 melden.