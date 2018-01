2018-01-31 06:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Pfaffenhofen und Holzheim setzen auf Ökostrom

Der Markt und seine Nachbargemeinde bereiten die Ausschreibung für 2020 bis 2022 vor. Dieser Beitrag für den Klimaschutz hat aber einen Nachteil. Von Willi Baur

Der Markt Pfaffenhofen und seine Nachbargemeinde Holzheim setzen bei der anstehenden Neuausschreibung der Stromlieferung für die Jahre 2020 bis 2022 ausschließlich auf Ökostrom. Eine sogenannte Neuanlagen-Quote sehen sie allerdings nicht vor. Mit diesem Zusatzkriterium würde ein festgelegter Teil des Stroms aus jungen Kraftwerken stammen, was aus Sicht des Umweltbundesamts tatsächlich den Ausbau der regenerativen Energie vorantreiben würde.

In beiden Kommunen folgten die Gemeinderäte den Vorschlägen der Bürgermeister. „Wir wollen etwas für den Klimaschutz tun, müssen aber auch an die Mehrkosten denken“, hatte Pfaffenhofens Rathauschef Josef Walz für den ökologischen wie ökonomischen Mittelweg plädiert. Ähnlich argumentierte seine Holzheimer Kollegin Ursula Brauchle.

Mit bis zu 0,3 Cent Mehrkosten pro Kilowattstunde rechnen die Experten der Kubus Kommunalberatung bei dieser Variante verglichen mit dem sogenannten Normalstrom, der aus allen derzeit verfügbaren Energiequellen stammt. Auf 0,5 bis zu einem Cent teurer werden sie für den Strom geschätzt, der in jüngeren Anlagen aus erneuerbaren Energien produziert wird.

Außen vor geblieben sind in beiden Gremien die zahlreichen weiteren Feinheiten der mehrseitigen Tischvorlage. Vielmehr reduzierte sich die Diskussion auf eher grundsätzliche Aspekte. Wobei sich in den beiden im Klimaschutzbündnis Roth/Leibi verbundenen Kommunen durchaus Unterschiede auftaten. „Warum entscheiden wir uns nicht für Normalstrom?“, fragte etwa Pfaffenhofens Marktrat Franz Winter (CSU), ergänzt um den Hinweis: „Wir sollten doch möglichst kostengünstig einkaufen.“ Walz verwies auf „minimale Preisunterschiede“ und mahnte: „Wir haben auch eine Vorbildfunktion und würden in diesem Fall unglaubwürdig gegenüber der Bevölkerung.“ Schließlich entschied sich der Marktgemeinderat ohne Gegenstimme für die vom Bürgermeister favorisierte Variante. Die hatte tags zuvor auch das Holzheimer Gremium beschlossen – mit einer relativ knappen Mehrheit. Vier von elf Räten bevorzugten die Neuanlagenquote, für die sich Zweiter Bürgermeister Thomas Hartmann (CSU/DG) und Martin Volk (SPD/UWH) ausgesprochen hatten.

Unbeantwortet geblieben ist übrigens an beiden Ratstischen die aufgeworfene Frage, wie hoch die tatsächlichen Unterschiede in Summe in Euro ausfallen. Diese könnten wegen fehlenden Datenmaterials nicht beziffert werden, hieß es in beiden Gremien. Was nicht entscheidend sei, wie Pfaffenhofens Rathauschef Josef Walz befand. Genaue Zahlen würden erst die Ergebnisse der Ausschreibung bringen, fügte er hinzu.