2017-01-27 17:00:00.0

Weissenhorn Schnee bremst die Eisstockschützen

Warum der ESC Weißenhorn von dem Winterwetter mit strengem Frost nicht profitiert Von Willi Baur

Klirrende Kälte über Tage hinweg und dazu eine milde Wintersonne – da schlug früher die Stunde der Eisstockschützen. Zugefrorene Weiher fanden sich fast allerorten und ein wärmender Gasthof war meist nicht weit. Inzwischen ist aus dem Winter-Hobby ein Ganzjahressport geworden, die Akteure bewegen ihre Stöcke bevorzugt auf Kunsteis- oder Asphaltflächen. Auch in Weißenhorn.

Aber: „Hier geht momentan gar nichts“, sagt Gerhard Kropp. Er ist seit 1998 Vorsitzender des örtlichen Eissport-Clubs (ESC) und zeigt auf das umgrenzte Areal unmittelbar beim schmucken Vereinsheim: Der Asphaltplatz, gemeinhin die Hauptspielfläche der ESC-Aktiven, ist von Eis und Schnee bedeckt.

Es ist schon paradox: Der strenge Winter verhindert das, was einmal ein klassischer Wintersport war. „Ein paar von uns treffen sich derzeit auf einem Weiher bei Roggenburg“, sagt Kropp aber auch – Eisstockschießen in seiner ureigenen Form also, vor allem der Gaudi wegen. Die einzig noch verbliebene Männermannschaft des Klubs indes fährt einmal in der Woche zum Training nach Senden, nutzt dort eine Kunsteisbahn.

Bei der Gründung des Vereins dagegen vor 50 Jahren hatten die Initiatoren bereits auf die zeitgemäße Variante des Stockschießens gesetzt, dessen Wurzeln im Alpenraum bis ins Mittelalter zurückgehen. Als Treffpunkt diente zunächst ein asphaltierter Schulparkplatz, später waren es dann zwei eigens geschaffene Bahnen auf einem Firmengelände. Bis dann eben Anfangs der 1970er-Jahre die heute noch bespielte Asphaltfläche unweit des Freibades geschaffen wurde.

Dort hat man über viele Jahre hinweg im Winter die Stöcke auf Eis geschoben. „Voraussetzung dafür war aber ein sehr mühsamer Prozess“, erzählt Kropp. Eine ganze Nacht lang sei Wasser aufgespritzt worden und dann oft Nacht für Nacht wieder. „Weil die Sonne tagsüber das Eis wieder weggefressen hat.“ Und wenn nicht, sei es vielen zu kalt gewesen. „Die fuhren dann nach Senden in die Halle.“

Der Mitgliederentwicklung tat es zunächst Kropp zufolge keinen Abbruch. „In der Blütezeit hatten wir rund 400“, sagt er, resultierend nicht zuletzt aus einer vorübergehend artfremden Nutzung als Tennisplatz. Inzwischen konzentriert sich der ESC wieder auf seine Kernsportart, aber auch die Geselligkeit wird bei Wanderungen, Radtouren und beim Schafkopfen gepflegt.

Noch immer habe er 190 Mitglieder in der Kartei, berichtet der Vereinschef. Fast nur Männer übrigens. „Maximal zehn Prozent sind Frauen“, ergänzt Ehefrau Barbara. Sorgen bereitet Kropp der Nachwuchsmangel. 132 Mitglieder sind über 60 Jahre alt, nur zwei unter 40. Jugendliche? Fehlanzeige. „Dabei ist Stockschießen entgegen landläufiger Meinung kein Altherren-Sport“, sagt er. Ein Turnier könne sechs bis acht Stunden dauern. „Das erfordert schon eine gewisse Kondition.“