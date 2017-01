2017-01-13 13:00:00.0

Roggenburg Schutzgebiet contra Ortsentwicklung in Schießen

Weißenhorn will eine Genehmigung für den weiteren Betrieb eines Brunnens. Die dafür vorgesehenen Planungen empören die Nachbarn.

Ohne den sonst üblichen Beifall für Referenten ist der Gießener Geologe Bernd Hanauer am Dienstagabend vom Roggenburger Gemeinderat verabschiedet worden. Was war passiert? Der Fachmann für Wasserschutzgebiete hatte den Räten zuvor die Information der Stadt Weißenhorn überbracht, dass die Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Biberachzell/Oberreichenbach Roggenburger Gemarkung betreffe. Damit wäre die bauliche Entwicklung des größten Roggenburger Ortsteils Schießen in Richtung Biberach auf unbestimmte Zeit nicht mehr möglich – und der rechtskräftige Flächennutzungsplan für Schießen würde zur Makulatur.

Diese Nachricht führte zu heftigen Reaktionen im Rat. „Es geht nicht, dass die Ausweitung eines Wasserschutzgebietes für Biberachzell dazu führt, dass sich Schießen für Generationen nicht weiter entwickeln kann. Wir werden keine Baugebiete mehr für unsere Kinder und Enkel haben“, schimpfte Johann Ott. „Hier wird eine Weißenhorner Schutzzone auf dem Rücken von Roggenburg ausgewiesen. Wir müssen die Chance auf eine bauliche Weiterentwicklung von Schießen unbedingt erhalten“, sagte der Zweite Bürgermeister Richard Baur. „Das mögliche Bauland in Schießen wird im Westen durch das Wasserschutzgebiet Biberachzell und im Osten durch unser eigenes Wasserschutzgebiet eingeschränkt, damit hat Schießen keine Erweiterungsmöglichkeit mehr“, bemerkte Gemeinderat Tobias Schmid.

Bürgermeister Mathias Stölzle versuchte, die aufgebrachten Räte zu beruhigen. „Sie können sicher sein, dass wir versuchen werden, in dieser Sache die Interessen Roggenburgs bestmöglich zu vertreten“, sagte er. Auch er vertrat den Standpunkt, dass die jetzt vorhandenen Daten auf rein rechnerischen Grundlagen basieren und erst durch Grundwassermessungen belegt werden sollten.

Georg Moll, ehemaliges Mitglied der Wasserversorgung Schießen, bezweifelte, dass die Größe der Schutzzone bei dem angegebenen Verbrauch überhaupt nötig sei. Das neue Biberachzeller Wasserschutzgebiet basiere auf einem Verbrauch von 65000 Kubikmetern pro Jahr. Der tatsächliche Verbrauch lag in den vergangenen Jahre aber zwischen 45000 und 50000 Kubikmetern. Auf Grundlage des tatsächlichen Verbrauches könne das Wasserschutzgebiet verkleinert werden, sodass das Schießener Bauerwartungsland erhalten werden könnte. Einen eventuellen Mehrbedarf könnte über den geplanten Notverbund von Roggenburg geliefert werden, sagte Moll.

Zum Hintergrund: Die Stadt Weißenhorn versorgt die Ortsteile Biberachzell und Oberreichenbach aus einem Brunnen. Dessen wasserrechtliche Genehmigung ist allerdings abgelaufen. Eine Verlängerung ist nur durch die Ausweisung des Wasserschutzgebietes möglich. Um die betroffenen Grundstückseigentümer zu informieren, hatte Weißenhorn am 13. Dezember eigens eine Veranstaltung organisiert. Am selben Tag fand aber eine Sitzung des Roggenburger Gemeinderates statt, sodass weder die Räte, noch die Verwaltung an der Informationsveranstaltung teilnehmen konnten. Das Gremium wurde somit erst am Dienstag von dem Geologen über den Sachverhalt informiert.

Die Gemeinde bittet nun um eine genauere Berechnung der Schutzzone auf einer detaillierteren Datengrundlage. Hierfür soll eine Karte mit einem Ein-Meter-Raster verwendet werden. Der vorgestellten Schutzzone liegt ein 50-Meter-Raster zugrunde. Für den Fall, dass es auch auf dieser Datenbasis zu Überschneidungen mit dem künftigen Bauland kommen sollte, beschloss der Rat einstimmig, der Wasserversorgung Biberachzell die teilweise Belieferung mit Trinkwasser aus Roggenburg anzubieten. (mde)