2017-10-09 05:01:00.0

Senden Sendens „rote Armada“ ist da

Vier neue Fahrzeuge für 841000 Euro ihrer Bestimmung übergeben. Von Angela Häusler

Gleich vier moderne Feuerwehr-Fahrzeuge samt wechselnden Ladungen wurden bei einem Festakt im Sendener Bürgerhaus ihrer Bestimmung übergeben. Eingesetzt werden sie sowohl von der Sendener Feuerwehr als auch vom Landkreis Neu-Ulm. Viele Besucher nutzten am Samstagnachmittag die Gelegenheit, die hochmoderne Fahrzeugflotte auf dem Marktplatz gründlich in Augenschein zu nehmen.

Neu Einzug gehalten haben nun ein Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Stadt Senden sowie zwei Wechselladerfahrzeuge für Stadt und Kreis, die sowohl Ausrüstung als auch mobile Einsatzzentralen mit Personal transportieren. Zum Beispiel den neuen Abrollbehälter „Logistik“ (Stadt Senden) und den Abrollbehälter „Besprechung“ (Kreis). Fabrikneu ist auch der Einsatzleitwagen „Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter“ für den Landkreis.

ANZEIGE

Mit dieser „roten Armada“ werde „ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit“, übergeben, sagte der Neu-Ulmer Kreisbrandrat Bernhard Schmidt beim Festakt vor zahlreichen Feuerwehrleuten sowie Vertretern von Städten und Gemeinden im Landkreis.

„Anpacken statt abwarten“, dieses Lebensmotto gelte für alle Feuerwehrleute, so Schmidt, deren Antrieb es sei, „ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein“. Um Menschen in Gefahr bestmöglich zu helfen, brauchen sie optimale Ausrüstung, betonte er. Solche hoch spezialisierten Fahrzeuge seien Ergebnis jahrelanger Erfahrung und stetiger Verbesserung, erklärte der Kreisbrandrat. Er gab aber auch zu bedenken, dass diese Neuanschaffungen weitere Schulungen und mehr Wartung von den Freiwilligen erfordern werden.

„Wir hoffen, dass wir sie nicht unbedingt einsetzen müssen“, so Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) über die moderne Rettungstechnik. Doch es sei wichtig, für alles gewappnet zu sein. Es sei „ein besonderer Tag in der Feuerwehrgeschichte des Landkreises“, so Freudenberger. Die Investitionssumme des Kreises von 841000 Euro sei gut angelegt: „Beim Brand- und Katastrophenschutz zu sparen, hieße, am falschen Ende zu sparen“, so Freudenberger. Er betonte zudem, wie wichtig die Nachwuchsförderung der Freiwilligen Feuerwehren sei, um deren Zukunft zu sichern. Das geschehe aktuell mit einer eigenen Aktionswoche, die sich an junge Leute richtet.

Den Feuerrettern werde mit den neuen Fahrzeugen eine „universelle Task Force“ übergeben, so Sendens Bürgermeister Raphael Bögge (CSU). Er dankte den Freiwilligen für ihre „aufopferungsvolle Arbeit“, die der Bevölkerung ein Stück mehr Sicherheit gebe. Göttlichen Segen für Fahrzeuge und Helfer erbaten am Ende des Festakts Pfarrer Andreas Erstling und Pater Ulrich Keller. Zur offiziellen Übergabe gekommen waren ebenso Besucher aus Sendens italienischer Partnerstadt Piove di Sacco und Feuerwehrkollegen aus der namensgleichen Stadt Senden in Westfalen.

Wie modern die Fahrzeuge und Container ausgestattet sind, sahen sich zahlreiche Besucher am Samstag an. Zum Beispiel die Ausstattung des Einsatzleitwagens „Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter“, wo etwa im Katastrophenfall die Zusammenarbeit unterschiedlicher Helfer koordiniert wird und auf verschiedensten Kommunikationskanälen Lagemeldungen eingehen. Oder das Hilfslöschfahrzeug, mit dem, so Kreisbrandmeister Peter Walter, die Feuerwehr schneller am Einsatzort ist und effektiver arbeiten kann.

Ganz vollständig ist die Sendener Flotte übrigens damit noch nicht: Am 25. November wird ein weiteres brandneues Einsatzfahrzeug an die Ortsteilwehr in Witzighausen übergeben.