2017-05-11 21:32:00.0

Ulm Stasi-Methoden beim Ulmer Drogeriemarkt-Multi Müller?

„Der Chef hört mit“. Gegen den Milliarden-Unternehmer kursieren schwere Vorwürfe. Von Oliver Helmstädter

Das Magazin Stern erhebt in der aktuellen Ausgabe schwere Vorwürfen gegen Erwin Müller, den Chef des europaweit agierenden Drogeriemarktimperiums mit Sitz in Ulm. Im Artikel „Der Chef hört mit“ heißt es, dem Stern liegen Mitschnitte von Telefongesprächen vor, die der 84-Jährige regelmäßig auf der Rückbank seines S-Klasse Mercedes mitgeschnitten habe. Per „Stasi-Methoden“ habe Müller erfahren, wer mehr Gehalt will, und wer beispielsweise aus Gesundheitsgründen an den Vorruhestand denke.

Dass Erwin Müller nicht zimperlich mit seinen Mitarbeitern umgeht, kritisiert Verdi schon seit langem. 2009 stellte die Gewerkschaft etwa Strafantrag bei der Ulmer Staatsanwaltschaft wegen der Behinderung von Betriebsratswahlen. Der Stern berichtet jetzt, dass sich ein namentlich genannter Kommissionierer des Zentrallagers Ulm im Zusammenhang mit der Gründung eines Betriebsrats sich 2011 das Leben genommen habe. Ahmet H. hatte demnach zu jenen gezählt, die einer solche gesetzlich festgelegte Form der Arbeitnehmervertretung gründen wollten. Müller hatte sich dagegen juristisch gewehrt und missliebige Mitarbeiter wie Ahmet H. seien in ein anderes Lager versetzt worden. In 20 Punkte habe Müller persönlich schriftlich mitgeteilt, warum Betriebsräte in seinem Unternehmen nichts zu suchen hätten: Die Rede sei von prall gefüllten Nikolaustüten und gefärbten Böden für eine angenehme Atmosphäre gewesen. Ahmet H. habe erst Hausverbot bekommen und wurde später entlassen. Dann habe er sich selbst getötet.

Ein „Klima der Angst vor Bespitzelung unter den leitenden Mitarbeitern“ herrscht laut Stern bei Müller. Das Magazin zitiert hier offenbar aus vorliegenden Schriftsätzen rund um eine juristische Auseinadersetzung um Vorfälle im Müller-Schießzentrum im Ulmer Norden. Reinhard Müller, Erwin Müllers Sohn aus erster Ehe, leitet Europas größte derartige Anlage. Laut Stern habe er eigentlich das Drogerieimperium modernisieren wollen wurde aber vom eigenen Vater aus der Geschäftsführung entfernt und auf die Schießanlage abgeschoben. Dort handelt der 58-Jährige jetzt mit Waffen statt Drogerieartikeln. Mehr als 600 Kurz- und Langwaffen aller Art erwarten die Kunden in der Waffenabteilung des Schießzentrums laut Eigenwerbung. 2009 sei zeitgleich ein anonymes Schreiben in der Schießanlage und bei der Staatsanwaltschaft Ulm eingegangen.Von Schikanen und Mobbing sei die Rede gewesen. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Ermittlungen. Erwin Müller laut Stern aber nicht. Der Milliardär habe einen seiner Geschäftsführer hinter den Anschuldigungen vermutet und sich so einen juristischen Schlagabtausch mit dem Verdächtigten geliefert, was richterliche Schriftsätze nach sich zog, die tief in ein unübersichtliches Imperium blicken ließen.

Wer auf der Müller Homepage auf das Impressum klickt, sieht, dass das Drogerie-Imperium Verbindungen nach Großbritannien hat: „Müller Großhandels Ltd. & Co“. KG. Das Kürzel Ltd. weißt auf eine Firma nach britischem Gesellschaftsrecht hin. Es gibt noch die „Müller Holding Ltd. & Co. KG“ und „Müller Management Ltd.“ Eine „Black-Box“ hat dieses verschachtelte Konstrukt Verdi schon mehrfach genannt. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen wollte die Firma mit 770 Drogeriemärkten und 4,3 Milliarden Euro Jahresumsatz weder dem Stern noch unserer Zeitung abgeben.