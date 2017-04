2017-04-10 18:39:00.0

Ulm Terror-Verdacht: Zwei Gefährder aus Ulm abgeschoben

Die Tunesier fanden das Berliner Attentat gut und standen unter Verdacht, selbst einen Terrorakt zu planen. Die beiden 35-Jährigen waren der Polizei schon länger bekannt. Von Marcus Golling

Zwei islamistische Gefährder aus Ulm sind in ihr Herkunftsland abgeschoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung informierten, standen die tunesischen Asylbewerber zwischenzeitlich unter Verdacht, einen Terrorakt in Deutschland vorzubereiten. Die beiden 35-Jährigen waren nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember vergangenen Jahres ins Visier der Behörden geraten. Bei diesem war Anis Amri, ein Landsmann der beiden nunmehr Abgeschobenen, mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Insgesamt zwölf Personen wurden getötet.

Laut Pressemitteilung leitete die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Ende Dezember 2016 ein Ermittlungsverfahren gegen die Tunesier ein. Der Polizei war zuvor bekannt geworden, dass die beiden 35-jährigen den Berliner Anschlag guthießen und sich ebenfalls mit entsprechenden Anschlagsplanungen beschäftigten. Ferner bestand der Verdacht, dass einer der beiden Tatverdächtigen außerhalb seines Zimmers eine Schusswaffe versteckt haben soll. Beide Tunesier waren 2015 nach Deutschland gekommen. Nach Informationen unserer Zeitung lebten sie zuletzt in einer Ulmer Asylunterkunft.

Wie die Ermittler zu ihren Erkenntnissen kamen, wollte das Landeskriminalamt (LKA) gestern auf Nachfrage unserer Zeitung nicht offenbaren. Auffällig seien die beiden Tunesier aber schon früher geworden: wegen Drogendelikten, Diebstählen und Körperverletzung, nicht aber wegen islamistischer Betätigung. Ob tatsächlich eine konkrete Gefahr von dem Duo ausging, ist unklar: Die Ermittlungen ergaben den Behörden zufolge keine weiteren Anhaltspunkte auf einen bevorstehenden Terrorakt der Tatverdächtigen.

Offenbar waren aber die Pannen im Fall Anis Amri, dessen Kontakte zur radikal-islamistischen Szene Polizei und Verfassungsschutz schon Monate vor dem Anschlag bekannt waren, den Behörden diesmal eine Lehre: Nachdem die Asylanträge der beiden Tunesier rechtskräftig abgelehnt wurden, was Anfang dieses Jahres der Fall war, wurden, wie es in der Pressemitteilung heißt, „im Zuge des engen Informationsaustauschs zwischen den beteiligten Behörden ( …) aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet“. Sprich: die Abschiebungen der beiden 35-Jährigen unverzüglich vorbereitet. Beteiligt war unter anderem auch die Ulmer Ausländerbehörde.

Das geschah teilweise schon vor Wochen: Der erste Tatverdächtige wurde von LKA-Ermittlern am 6. März an seiner Arbeitsstelle in Ulm festgenommen. Das Amtsgericht ordnete Abschiebehaft an – am 8. März ging es für ihn im Flieger zurück nach Tunesien. Den zweiten Tatverdächtigen nahmen LKA-Mitarbeiter mit Unterstützung des Polizeipräsidiums München am 18. März in der bayerischen Landeshauptstadt fest, wo er sich laut LKA kurzfristig aufhielt. Er wurde nach rund zwei Wochen Abschiebehaft in Pforzheim am 5. April in sein Heimatland abgeschoben.

Bei beiden Verdächtigen wurden Wohnungsdurchsuchungen in Ulm durchgeführt. Dabei wurden schriftliche Unterlagen, Mobiltelefone und Speichermedien sichergestellt. Die Beweismittel werden nach Ermittlerangaben noch ausgewertet.