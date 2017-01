2017-01-27 13:00:00.0

Weissenhorn Was aus der Schranne in Zukunft werden könnte

Am Samstag können Bürger einen Blick in das älteste Gebäude von Weißenhorn werfen. Dabei geht es um die zukünftige Nutzung. Erste Ideen gibt es schon Von Jens Noll

Der Fußboden knarzt und eine eisige Kälte zieht durch das Gebäude, als Josef Zintl von seinen Träumereien erzählt. Man könnte auch Visionen dazu sagen. Der SPD-Stadtrat steht im sogenannten Ballsaal der Schranne, dem ältesten Gebäude Weißenhorns, dessen Kern auf das 14. Jahrhundert zurückgeht. „Hier könnte man eine Kinderspielecke einrichten und eine Vorleseecke“, sagt er. Und schon füllt sich vor dem inneren Auge das leerstehende Gebäude mitten in der Stadt mit Leben.

Zintl ist Mitglied des Lenkungskreises Schranne, dem Vertreter aller Fraktionen und der Stadtbücherei sowie Bürgermeister Wolfgang Fendt und Stadtbaumeisterin Conny Roth angehören. Sie machen sich Gedanken, wie die Schranne zukünftig genutzt werden kann. Am morgigen Samstag, 28. Januar, öffnet der Lenkungskreis für eine Stunde die Tore des historischen Gebäudes auch für die Öffentlichkeit. Bei einem Rundgang sollen bereits bestehende Ideen vorgestellt werden, Bürger können aber auch eigene Vorschläge einbringen.

ANZEIGE

Der Stadtrat hat bereits beschlossen, dass die Schranne saniert werden und künftig die Stadtbücherei darin untergebracht werden soll. Schon jetzt ist klar: Das wird ein Riesenvorhaben. Das markante Bauwerk muss saniert werden, in puncto Brandschutz, Schallschutz und Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Was das kostet, kann noch niemand sagen – ein Millionenprojekt wird es auf jeden Fall. So viele Untersuchungen seien schon gemacht worden und nie sei ein konkretes Konzept umgesetzt sagt Zintl. „Wenn, dann müssen wir die Schranne jetzt umbauen.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner hat Zintl zufolge mitgeteilt, dass für das Projekt Fördermittel des Bundes fließen könnten. „Im Stadtsäckel ist zur Zeit auch ein bisschen Geld da“, fügt der Stadtrat hinzu. Die bisherige Stadtbücherei platze jedenfalls aus allen Nähten und sei nicht barrierefrei.

Die Schranne könnte aus Sicht des Lenkungskreises durch den Einbau eines Aufzugs barrierefrei werden. Dann ließe sich auch die frühere Ratsstube im ersten Obergeschoss der Schranne so nutzen, wie es Zintl erklärt: In dem Raum, in dem noch die alten Holzbänke eingebaut sind, könnte ein Leseraum für ältere Besucher eingerichtet werden. Zeitungen und Zeitschriften ließen sich dort auslegen, PCs für die Internet-recherche bereitstellen. „Für mich ist die Ratsstube ein Prachtstück“, sagt der Stadtrat. Noch ein paar Tische und ein Kaffeeautomat dazu – und das Konzept wäre seiner Ansicht nach stimmig.

Anregungen hat sich der Lenkungskreis im Übrigen in Biberach an der Riß geholt. Dort wurde ein Gebäude, das noch größer ist als die Schranne, zu einer dreigeschossigen Bücherei umgebaut. Ein ähnliches Projekt wurde in Langenau verwirklicht. Auch Illertissen hat seine alte Schranne umgebaut – sie ist heute eine Veranstaltungshalle.

Im Erdgeschoss der Schranne, das bislang als Raum für Kleinkunst dient, wäre es nach Ansicht von Zintl besser, Bücherregale aufzustellen. Auch der Verwaltungsbereich der Bücherei und die Bücherrückgabe ließen sich dort einrichten. „In der Sommerschranne wäre die Kleinkunst besser untergebracht“, sagt Zintl. Deren untere Etage dient momentan noch als Lagerplatz für allerlei Möbel, Requisiten und landwirtschaftliche Geräte. Aber es lässt sich schnell erkennen, dass dort weitaus weniger Stützen den Blick auf die Bühne versperren würden als im Saal nebenan. Ein Teil des Raumes, so die Vorstellung des Lenkungskreises, könnte als Garderobe und Aufenthaltsraum dienen. „Im Sommer könnte man die Tore aufmachen und draußen ein Glas Sekt trinken“, sagt der Stadtrat. Und im oberen Stockwerk könne ein Proberaum für die Stadtkapelle eingerichtet werden.

Termin Die Schranne ist am Samstag von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Aus Sicherheitsgründen werden jeweils nur Zehnergruppen auf den Rundgang geschickt.