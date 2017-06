2017-06-19 11:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Wenn Ulm und Neu-Ulm Feste feiern

Dass die Donaustadt und ihre Schwester ganz schön Party machen können, beweisen sie in den kommenden Wochen. Ein Überblick über die „Feschtle“ rechts und links des Flusses. Von Katharina Dodel

Ulms Finanzbürgermeister Martin Bendel stach das erste Fass beim Saumarkt-Fest in Ulm an – drei Schläge brauchte er dafür.

In Pfuhl wird dem Moscht gefrönt, in Ulm wird der Saumarkt gefeiert und am Ulmer Zelt ist sowieso immer was los – am vergangenen sonnigen Wochenende war ganz schön viel geboten in Ulm und Neu-Ulm. Und das war erst ein kleiner Vorgeschmack auf den Party-Sommer, der uns noch bevorsteht. Hier ein Überblick bis zum Schwörwochenende, was mancherorts so geboten sein wird:

23. Juni: Reutti steht ein Partywochenende bevor: Das traditionelle Reuttier Dorffest findet heuer zum 42. Mal statt und startet am Freitag um 18.30 Uhr mit Musik der Partyband Besenkracher. Am Samstag folgen ab 17 Uhr die Alpenfetzer und am Sonntag ist ab 11 Uhr Familientag.

24. Juni: Feucht-fröhlich geht es am Samstag (und Sonntag) in der Ulmer Friedrichsau zu. Dort findet der 29. Donau-Cup statt. Am Samstag messen sich bei „Drachenbootrennen“ Freizeitmannschaften auf 250 Metern Strecke. Außerdem findet im Ulms Altstadt auf dem Fischerplätzle „Elf bis Elf“ – ein Fest des Lions-Clubs – statt. Um 11 Uhr geht’s los. Zeitgleich verwandelt sich die Nachbarstadt in eine große Spielewiese: „Neu-Ulm spielt“ geht in die nächste Runde. Mehr als 80 Spielstationen laden von 11 bis 18 Uhr auf dem Heiner-Metzger-Platz, der Ludwigstraße, dem Rathausplatz, dem Johannesplatz und dem Petrusplatz zum mitmachen ein. Und damit die Bürger noch mehr Abwechslung haben: Der Vereinsring lädt zum traditionellen Burlafinger Dorffest ein. Um 11 Uhr gehts auf dem Dorfplatz los. Wer dann bei all dem Partys hunger bekommt: Von 12 bis 22 Uhr findet auf dem südlichen Münsterplatz der Streetfood-Markt „Ulm isst gut“ statt.

25. Juni: Der Donau-Cup geht am Sonntag in der Friedrichsau weiter mit der Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“. Außerdem veranstalten die Lions-Clubs Ulm/Neu-Ulm Alb-Donau eine Benefiz-Oldtimer-Rallye, die an der Oldtimerfabrik in Neu-Ulm startet. Am Abend findet dann ein Konzert statt, auf das die Donaustadt bereits wartet: Der kanadische Sänger Bryan Adams macht auf seiner Get-Up-Tour Halt beim Wiley-Open-Air. Los geht’s um 19.15 Uhr.

1. Juli: Das traditionelle Pfuhler Dorffest beginnt am Samstag, 1. Juli, um 12 Uhr mit dem Fassanstich vor dem alten Rathaus. Im Neu-Ulmer Vorfeld findet zudem das internationale Sommerfest statt.

14. Juli: Am Freitag, 14. Juli, startet um 16 Uhr das Ulmer Volksfest. Bis zum Montag, 24. Juli, darf an der Böfinger Straße gefeiert werden.

16. Juli: Alle vier Jahre findet in Ulm das Fischerstechen statt. Diese startet am Sonntag, 16. Juli, mit dem Fischerzug um 11.30 Uhr am Saumarkt und führt Richtung Neu-Ulm (Petrusplatz) und den Ulmer Marktplatz zum Donauufer. Ab 15.30 Uhr treten 16 Stecherpaare gegeneinander an. Das Finale ist am 23. Juli.

21. Juli: Am Freitag startet das Schwörwochenende – das Fest der Feste in Ulm. Radio 7 und Provinztour haben Singer-Songwriter Philipp Poisel engagiert. Auch auf dem Neu-Ulmer Schwal wird von Freitag bis Montag gefeiert: am Freitag ab 17 Uhr mit Cover-Rock von Jesus George.

22. Juli: Im Ulmer Münster findet das Schwörkonzert statt, auf dem Schwal gibt’s Partymusik von United. Außerdem schwimmen ab 20.30 Uhr rund 10000 Windlichter bei der alljährlichen Lichterserenade die Donau hinab.

23. Juli: Am Schwörsonntag wird der Sieger im Fischerstechen ermittelt – denn dann findet das große Finale statt, das live im SWR und im Bayerischen Rundfunk übertragen wird. Beginn ist um 15.30 Uhr. Zuvor findet der Fischerzug statt: ab 9.30 Uhr vom Saumarkt bis zum Haus der Begegnung. Nachmittags marschiert der Zug zum Donauufer. Auch Neu-Ulm hat an diesem Tag wieder etwas zu bieten: Auf dem Schwal spielen Albfetza ab 18 Uhr.

24. Juli: Bunt, laut und nass ist der Höhepunkt des Schwörwochenendes: die Schwörfeier und das Nabada finden statt. Ab 11 Uhr wird Gunter Czisch zu den Besucher sprechen. Um 16 Uhr fällt dann auf der Donau der Startschuss fürs Nabada.