Ulm Wie oft zum Flughafen?

Verwirrung um Zahl der künftigen IC-Verbindungen zum Flughafen Stuttgart. Von Ludger Möllers

Für große Aufregung sorgte in der Region die angebliche Tatsache, dass die Deutsche Bahn künftig nur drei IC-Züge pro Tag und Richtung von München über Ulm zum künftigen Flughafen-Bahnhof in Stuttgart fahren lassen will. Diese heiß diskutierten Pläne stießen auf starken Widerspruch bei Landespolitikern. Die Bahn müsse ihr Versprechen halten, ab Mitte der 2020er-Jahre Oberschwaben, das Allgäu und Ulm mit IC-Schnellzügen im Zweistundentakt und ohne Umstieg in Stuttgart an den Flughafen anzubinden, hieß es.

Alles nur ein Sturm im Wasserglas? Zumindest verbreitete die Bahn am Dienstag, dass das Unternehmen entgegen anderslautenden Medienberichten zu ihren Zusagen für die Anbindung des Stuttgarter Flughafens an das Fernverkehrsnetz stehe. Aussagen zur konkreten Ausgestaltung des Zugangebots könnten erfahrungsgemäß jedoch frühestens zwei Jahre vor der Inbetriebnahme getroffen werden. Selbstverständlich würden diese Planungen der Deutschen Bahn für den Fernverkehr in engem Dialog mit den Projektpartnern entwickelt.

Stein des Anstoßes war ein Schreiben des Landesverkehrsministeriums: Der S 21-Filderbahnhof am Flughafen werde nach seiner Fertigstellung „voraussichtlich“ je drei IC-Anbindungen pro Tag in Richtung Ulm/München und umgekehrt haben, heißt es unter Verweis auf Angaben der DB Fernverkehr.

Doch die Kritik daran ist groß: Eine womöglich ausgedünnte Anbindung des geplanten Bahnhofs am Landesflughafen an die Neubaustrecke nach Ulm ist nach den Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht akzeptabel. Eine getaktete Anbindung des Stuttgarter Airports mit Zeitgewinnen für die Fahrgäste sei eines der wichtigsten Argumente der Befürworter des Bahnprojektes Stuttgart 21 und Grundlage der Volksabstimmung gewesen, sagte der Regierungschef . (dpa/lmö)