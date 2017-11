2017-11-18 07:36:00.0

Handball Burlafingen will großen Wurf beim Derby gegen Lehr

Die FCB-Frauen spielen gegen Lehr. Das letzte Heimspiel ist noch in Erinnerung

Es ist wieder Derbyzeit in der Württembergliga Süd. Am Samstag treffen die beiden höchstspielenden Frauenteams der Region aufeinander: Der FC Burlafingen begrüßt den SC Lehr im Schulzentrum Burlafingen/Pfuhl (20 Uhr).

Am vergangenen Wochenende musste der FCB nach einem engen und kampfbetonten Spiel in den letzten Minuten gegen den TV Reichenbach eine 23:26-Niederlage hinnehmen und somit die Tabellenführung wieder abgeben. Deshalb lassen die Damen in pink aber den Kopf nicht hängen – im Gegenteil, denn das Lokalderby dürfte für zusätzliche Motivation sorgen. Während Burlafingen auswärts noch um einen Schönheitssieg für die Tabelle kämpfte, konnte der SC Lehr ein spielfreies Wochenende genießen und sich in den letzten zwei Wochen intensiv auf das anstehende Spiel vorbereiten. Dazu gehörte auch, dass sowohl SC-Trainer Stefan Arnold als auch einige seiner Spielerinnen beim Burlafinger Heimspiel gegen den TSV Köngen die Halle zur Spielvorbereitung aufsuchten und den knappen Burlafinger Sieg mitverfolgten.

Derby in der Württemberg Liga Süd

In der verbleibenden Trainingswoche musste Trainer Ralph Pfeiffer einige verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle hinnehmen, bei denen auch der Einsatz am Wochenende noch fraglich ist. Nichtsdestotrotz wird hart trainiert Ein guter Ansatz war bereits im Spiel gegen Reichenbach zu sehen, in dem eine starke Michaela Burkhardt im Tor mit ihren Paraden ihr Team immer wieder im Spiel hielt.

Die Begegnung gegen den SC Lehr wird besonders interessant, weil die beiden Burlafinger Spielerinnen Martina Folli und Dominique Dirr auf ihren Ex-Klub treffen.

Besonders beachten muss man beim SC Lehr die beiden Außenspielerinnen, die sowohl ein schnelles Konterspiel aufziehen als auch gezielt nach Eins-gegen-Eins-Situationen suchen. Obwohl der SC Lehr auf Tabellenplatz elf steht und Burlafingen auf Rang drei, wird das Spiel kein Selbstläufer. Den SC Lehr sollte der FCB nicht unterschätzen. Das musste Burlafingen selbst feststellen, als sich die Mannschaft im letzten Heimspiel gegen Lehr nur mit einm Unentschieden vom Platz ging. (az)