2017-01-12 22:00:00.0

Spatzen Der einzige Neue ist ein Alter

Antonio Pangallo will nach langer Verletzungspause wieder angreifen. Am Samstag steigt für die Ulmer bei Olympia Laupheim das erste Testspiel. Ein Stürmer wird sicher nicht dabei sein.

Von Stefan Kümmritz

Nach dem Stand von Donnerstag kann Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag um 14 Uhr sein erstes Testspiel nach der Winterpause beim FV Olympia Laupheim austragen. „Mir liegt bisher keine gegenteilige Meldung vor“, sagte Trainer Stephan Baierl am Nachmittag. „Es soll wohl Schnee kommen, aber jetzt warten wir einmal ab.“ Ob Testspiel oder nicht, die Spatzen trainieren seit Montag wieder täglich, wobei Baierl ein Problem hatte: „Ich habe eine Menge Spieler, die verletzt, krank, angeschlagen oder noch im Urlaub sind. Ich habe mich auf dem Trainingsplatz ziemlich einsam gefühlt.“

ANZEIGE

Ganz so einsam war er denn doch nicht, denn er hatte sechs A-Junioren dazu gebeten, die mit den verbliebenen zehn aktiven Spielern die Übungseinheit bestritten. Neuzugänge gab es in der Pause keine, immerhin ist der lange Zeit verletzte Antonio Pangallo wieder voll dabei und will angreifen. Keine Spatzen mehr sind Dennis Werner, der zu Türk Spor Neu-Ulm ging, Claus Bückle, der nach Kenntnis von Stephan Baierl jetzt beim SV Spielberg kickt und Pascal Reinhardt, den es nach Neuseeland gezogen hat.

Erst am Freitag aus dem Urlaub zurück kommen Florian Krebs, Alper Bagceci, Felix Nierichlo und Thomas Rathgeber. Christian Sauter und Olcay Kücük sind krank, Vinko Sapina hatte eine leichte Außenbandverletzung und wird kommende Woche ins Training einsteigen. Gleiches gilt auch für Luca Graciotti, der sich die Hüfte geprellt hat. Ärger sieht es um David Braig aus. Der Stürmer klagte über Knieprobleme. Eine Kernspintomographie soll heute zeigen, ob es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handelt, was der Trainer nicht hofft.

Auch wenn die Spatzen bisher eine sehr gute Saison gespielt haben, sagt Stephan Baierl: „Wir werden uns in keiner Weise schonen, sondern weiter Gas geben. Wir haben ein schweres Auftaktprogramm und wir wollen möglichst schnell den Klassenerhalt sicherstellen. Dazu benötigen wir mindestens noch drei Siege.“ Derzeit rangiert Ulm mit 36 Punkten auf Rang sechs. Erster Gegner des SSV im neuen Jahr ist am 18. Februar (14 Uhr) auswärts Eintracht Trier.