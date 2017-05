2017-05-18 22:00:00.0

Regionalliga Südwest Ulm will nochmal Stärke zeigen

Am letzten Spieltag treten die Spatzen in Walldorf an und möchten zumindest Platz sieben verteidigen. Wer am Schwörsamstag ihr Gegner sein wird. Von Stefan Kümmritz

Von Stefan Kümmritz

Ihr letztes Saisonspiel in der Regionalliga Südwest bestreiten die Spatzen am Samstag um 14 Uhr beim FC Astoria Walldorf. Egal, wie die Partie ausgeht, der SSV Ulm 1846 Fußball hat als Aufsteiger trotz einiger Rückschläge eine ordentliche Runde absolviert und plant intensiv für die Spielzeit 2017/2018. Natürlich geht die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl noch einmal mit großem Ehrgeiz in die Partie, denn sie kann noch vom siebten bis auf den zehnten Rang zurückfallen. Gewinnen die Ulmer, können sie aber auch noch einen Platz gut machen und die Saison als Sechster abschließen. Um Großes geht es nicht mehr, aber um einen schönen Abschluss. Einiges wird darauf ankommen, wie ernst die Walldorfer die Begegnung noch nehmen. Sie sind Zwölfter und können maximal noch einen Platz gut machen oder einen verlieren.

ANZEIGE

Die Spatzen (51 Punkte) hätten sich lieber mit einem Heimspiel aus dieser Regionalligarunde verabschiedet. Das ließ der Spielplan nicht zu. Jetzt müssen sie auswärts den siebten Rang verteidigen, respektive den Sechsten, TuS Koblenz, angreifen. Die Rheinländer sind mit 52 Zählern Sechster und machen am letzten Spieltag ihre Aufwartung beim Achten, Wormatia Worms. Etwas Spannung ist also noch drin.

Bei allem werden in Ulm kräftig die Weichen für die nächste Runde gestellt. Mit David Kammerbauer (Spfr Siegen), Ardian Morina (VfB Stuttgart) und Steffen Kienle (VfR Aalen) hat der Verein bereits drei neue Spieler verpflichtet, zuletzt hat Mittelfeldmotor Vinko Sapina seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Die Verantwortlichen schieben nichts auf die lange Bank und überlassen nichts dem Zufall. Zumindest mittelfristig soll die dritte Liga angepeilt werden und wenn die finanziellen und strukturellen Gegebenheiten es zulassen, hätte man auch nichts dagegen, wenn das Team schon nächste Saison ganz oben mitspielt – mit ungewissem Ausgang wegen der Aufstiegsspiele.

In Walldorf werden neben Sapina, der im Hinspiel beide Ulmer Tore erzielte und der jetzt erfolgreich am Knie operiert wurde, wobei keine größeren Schäden wie zum Beispiel eine Kreuzbandverletzung festgestellt wurden, auch die verletzten Christian Sauter und Antonio Pangallo sowie der gelbgesperrte Johannes Reichert als aktive Spieler fehlen. Sie werden aber wie alle übrigen Spieler, die zum Kader gehören dabei sein. Am Abend geht es dann noch zum Essen. Auch am letzten Spieltag steht das Gemeinschaftsgefühl hoch im Kurs. Sollte es den Spatzen in Walldorf zum Erfolg reichen, wird die Nacht sicher noch länger. Freuen kann sich Mustafa Özhitay: Er darf morgen noch einmal anstelle von Holger Betz das SSV-Tor hüten. Freuen dürfen sich auch alle Fußballfans in der Region, denn am Schwörsamstag kommt, nachdem der FC Bayern München sein Versprechen, gegen die Spatzen zu spielen, weiterhin nicht einlöst, der FC Augsburg ins Donaustadion,

Am 19. Juni bittet Stephan Baierl seine Spieler nach der Sommerpause erstmals wieder ins Training, am 29./30. Juli ist dann der erste Spieltag in der Regionalliga Südwest. Richtig mit im Team wird künftig Sebastian Schulz von der Uniklinik Ulm als Athletiktrainer sein.