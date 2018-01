2018-01-12 07:22:00.0

Hallenfußball Verteidigt Blaustein den Bad-Blau-Cup in eigener Halle?

Der TSV Blaustein will beim Bad-Blau-Cup an seine Vorjahresleistung anknüpfen. Viele Mannschaften sagen dem Veranstalter ab. Von Jürgen Schuster

Gleich drei Anwärter auf den Turniersieg eröffnen am Freitagabend den Reigen beim Bad-Blau-Cup des Vorjahressiegers TSV Blaustein. Dann rollt der Ball für drei Tage wieder in der Lixhalle.

Mit dabei sind ab 18 Uhr, in den Vorrundengruppen A und B der SV Grimmelfingen, Vorjahresfinalist SV Jungingen und der TSV Buch. Letzterer triumphierte bereits vor einer Woche beim Dilo-Cup in Babenhausen. Das gut besetzte Teilnehmerfeld der 34. Auflage in Blaustein wird durch ein, mit Regionalliga- sowie Bezirksligaakteuren, gemischtes Team des SSV Ulm 1846 Fußball und der beiden Landesligateams von Salamander Kornwestheim sowie vom Veranstalter und Titelverteidiger TSV Blaustein weiter aufgewertet.

Bad-Blau-Cup des TSV Blaustein

So ganz zufrieden ist Turnierchef Volker Kuropka dennoch nicht. „Viele Mannschaften haben abgesagt, weil sie das Verletzungsrisiko scheuen“, erklärt er. „Andere sagen klar und deutlich, dass sie keine Lust auf die Futsalgeschichten haben.“ Kuropka bedauert sehr, dass Mannschaften wie der TSV Neu-Ulm oder der FV Biberach heuer abgesagt haben.

Trotzdem gehen auch in diesem Jahr 24 Teams an den Start und spielen um ansehnliche Siegprämien. Der Bad Blau Cup Gewinner darf sich über stattliche 750 Euro freuen. Ob der SV Offenhausen, Esperia Neu-Ulm oder Türkspor Memmingen ein Wörtchen bei der Preisvergabe mitreden können, wird sich zeigen. Alle drei greifen am morgigen Samstag (ab 14 Uhr) ins Geschehen ein. Am Sonntag geht es ab 12 Uhr weiter, das Endspiel steht ab 18.30 Uhr auf dem Plan.

Erstmals präsentieren die Blausteiner Macher eine „Playersparty“ mit Musik und Barbetrieb. Im Anschluss an die heutigen Gruppenspiele wird im Foyer der Lixhalle für Stimmung und gute Laune gesorgt. (jürs)