Ingolstadt Mann tötet Ehefrau - sieben Jahre Haft

Das Landgericht Ingolstadt verurteilte einen 32-Jährigen, weil er seine Ehefrau im Januar während eines Streits erstickt hatte. Von Stefan Küpper

Das Landgericht Ingolstadt hat am Freitagvormittag einen 32-Jährigen aus Denkendorf wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die große Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsident Jochen Bösl sah es als erwiesen an, dass der Mann am Ende eines heftigen Ehestreits am 2. Januar dieses Jahres zumindest billigend in Kauf genommen hatte, dass seine Frau stirbt, „auch wenn es ihm nicht auf ihren Tod ankam.“ Sie war nach heftigen Schlägen gegen den Kopf letztlich erstickt.

Grund für die Auseinandersetzung der sich in einer schweren Krise befindlichen Eheleute war eine verfängliche Kurznachricht eines anderen Mannes gewesen, mit dem die 48-jährige Französin in Kontakt gewesen war. Der gebürtige Algerier hatte seine Frau zu Rede gestellt. Der dann entstehende Streit endete tödlich.

Die Staatsanwaltschaft und der Vertreter der Nebenklage hatte nach dem Ende der Beweisaufnahme neun Jahre gefordert. Die Verteidigung hatte auf fünf Jahre und einen minderschweren Fall plädiert.

Das Gericht ging rechtlich - in der Gesamtschau - auch von einem minderschweren Fall aus. Die Frau soll ihren Mann zu Beginn des Streits beleidigt und auch geschlagen haben. Auch die Vorgeschichte der zuletzt sehr schwierigen Ehe, in der er sich zuletzt bemüht und sie ihn zurückgewiesen haben soll, spielte bei der rechtlichen Einordnung der Kammer eine Rolle.

Richter Bösl betonte aber mit Blick auf die Angehörigen: „Es gibt in einem solchen Fall keine angemessene Strafe, die den Angehörigen ausreichend erscheint. Keine Strafe der Welt wäre angemessen.“ Man müsse als Kammer allerdings was geschehen sei ins Verhältnis zu anderen Fällen setzen.

Bruder des Opfers empört über Urteil

Der während der Urteilsverkündung im Gerichtssaal anwesende Bruder der getöteten Frau zeigte sich empört über das Urteil. Er sagte: Das ist viel zu wenig.“ Der aus Frankreich angereiste Mann suchte nach dem Urteilspruch den direkten Kontakt zu den Richtern, die ihm ihre Urteilsgründe nochmal erläuterten.

Der Angeklagte hatte sich am letzten Verhandlungstages, als er das letzte Wort erteilt bekam, bei der Familie seiner früheren Frau entschuldigt und gesagt: "Ich werde mir das nie verzeihen. Ich habe das nicht gewollt." Während der Richter das Urteil begründete, verdeckte er immer wieder sein Gesicht mit den Händen.

Die ums Leben gebrachte Frau und ihr nun verurteilter Mann haben einen gemeinsamen Sohn. Richter Bösl betonte, das besonders strafschärfend für das Urteil die Folgen für den Sohn gewesen seien. Der eigene Vater habe dem Kind die geliebte Mutter genommen. „Der Junge wird ein Leben lang an den Folgen der Tat zu tragen haben“ Man könne nur hoffen, dass das Kind irgendwann lerne, das auszuhalten.

