2017-02-28

Niederlande 99-Jährige will unbedingt ins Gefängnis

Eine 99-jährige Niederländerin wünscht sich, freiwillig ins Gefängnis zu dürfen. Kurzerhand legen ihr Polizisten Handschellen an und sperren sie ein. Von Christina Heller

Nijmegen Was möchten Sie noch unbedingt erleben? Mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springen, eine Kreuzfahrt durch die Karibik machen oder am Great Barrier Reef tauchen? Vielleicht. Aber sich freiwillig in eine Gefängniszelle einsperren zu lassen, kommt wohl den wenigsten in den Sinn. Ganz anders bei einer 99-Jährigen aus den Niederlanden.

Die Frau, die nur Annie genannt wird, wünschte sich offenbar nichts sehnlicher, als einmal in Handschellen eine Gefängniszelle von innen zu sehen. Also rief ihre Nichte bei der Polizei in Nijmegen unweit der deutschen Grenze an und fragte nach, ob es nicht möglich wäre, die unbescholtene Annie einzusperren. War es.

Die 99-Jährige wird verhaftet - und freut sich

Die Polizisten legten der 99-Jährigen kurz darauf Handschellen an und steckten sie in den Knast. Und Annie freute sich. Das ist auf Fotos zu sehen, die die Polizisten von ihrer ungewöhnlichen Aktion machten und auf Facebook stellten. Auf den Bildern lacht die grauhaarige Dame und hält grinsend ihre in Fesseln gelegten Hände in die Kamera. Auch aus der Zelle gibt es ein Foto. Durch das kleine Glasfenster in der Tür ist zu sehen, wie Annie strahlend auf einer Bank sitzt.

Bijna 100 en een bucketlist: Vanochtend hebben we Annie een zeer mooie dag kunnen bezorgen door één van haar laatste... Posted by Politie Nijmegen-Zuid on Donnerstag, 23. Februar 2017

Dem Internetportal BuzzFeed sagte die Polizei Nijmegen-Zuid, Annie sei nur kurz in einer Zelle gesessen. Dann kam sie wieder raus. „Wir machen so etwas normalerweise nicht, aber für Annie haben wir eine Ausnahme gemacht“, hieß es weiter. Weitere Anfragen gab es nicht. Den Wunsch, einmal eingesperrt zu sein, scheinen wirklich nicht viele zu teilen.