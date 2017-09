2017-09-30 13:39:00.0

Porträt Hans-Jochen Wagner: Der Tatort-Kommissar aus dem Schwarzwald

Mit Hans-Jochen Wagner ermittelt ein Schauspieler im neuen „Tatort“, der die Rolle des „Normalos“ perfekt beherrscht. Für die Krimi-Reihe ist er ein Gewinn. Von Daniel Wirsching

Kann das funktionieren? Da wurde einer „Tatort“-Kommissar, dessen Name den meisten TV-Zuschauern wenig sagen dürfte – im Gegensatz zu dessen Gesicht, das vielen wiederum bekannt sein wird. Einer noch dazu, der meint, er könne mit TV-Krimis nicht allzu viel anfangen. Es kann funktionieren, schreiben Kritiker, die den neuen Schwarzwald-„Tatort“ mit Hans-Jochen Wagner als Kommissar Friedemann Berg bereits gesehen haben. Gut sogar.

"Tatort": Hans-Jochen Wagner ist für die Zuschauer kein Unbekannter

Was maßgeblich an Wagner und seiner Art liegt. Und an der Entscheidung der Verantwortlichen, einmal nicht auf die ganz, ganz großen Namen zu setzen wie so oft, wenn es eine Stelle im ARD-„Tatort“ zu besetzen galt: Makatsch, Ulmen, Brambach... Wagner nimmt man den Kommissar eher ab. Ein Unbekannter ist auch er freilich nicht. Weder für „Tatort“-Fans, denn er hatte mehrere Auftritte in der erfolgreichsten Krimi-Serie des Landes. Noch für Fans der „Kommissarin Heller“-Reihe im ZDF, in der er von 2014 an als Hendrik Verhoeven ermittelte. Noch für Freunde des „Polizeiruf 110“, in dem Wagner 2013 einen unter Verdacht stehenden Polizisten spielte und für seine „herausragende Einzelleistung“ den Deutschen Fernseh-Krimi-Preis erhielt.

Erstaunlich viele Krimi-Rollen für einen, der kein Krimi-Fan ist? Nein, das ist kein Widerspruch. Wagner hat ein feines Gespür dafür, welche Rolle zu ihm passt. Besonders passt die Rolle des „Normalos“ zu ihm, die er perfekt verkörpern kann – und an „Normalos“ (mit gewissen Abgründen) haben besonders Krimis stets Bedarf. Wagner selbst bezeichnet sich als „braver Junge“. Er strahle etwas Schüchternheit aus, schrieb kürzlich eine Journalistin.

Das Theater ist Hans-Jochen Wagners zweite Heimat

Auf der Theaterbühne ist davon nichts zu bemerken. Wagner studierte an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, zählt aktuell zum Ensemble der Berliner Schaubühne. Ohnehin ist er Theatermann durch und durch mit beeindruckenden Stationen: Burgtheater Wien, Deutsches Theater Berlin, Stadttheater Freiburg, Maxim Gorki Theater Berlin, Düsseldorfer Schauspielhaus. Seine erste Hauptrolle in einem Film spielte er erst im Jahr 2003 in „Sie haben Knut“.

Wagner – Jahrgang 1968, Wohnsitz Berlin, Größe 188 cm – kann, auch das ist seinem Profil bei einer Schauspieler-Agentur zu entnehmen: Klavier, Trompete, Fußball (er war mal Torwart), Tauchen. Sowie: Bairisch, Wienerisch, Schwäbisch. Ein Mann mit vielen Talenten. Wobei: Als Sohn eines Lehrerpaars aus Tübingen mit zwei Geschwistern sollte Schwäbisch ja kein Problem sein. Der „Tatort“ wird ihn künftig häufiger zurück nach Baden-Württemberg führen – wenn auch wohl nicht zur Schwäbischen Alb, nach der er sich, warum auch immer, jeden Herbst sehne, wie er einmal sagte.

