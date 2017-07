2017-07-08 11:24:08.0

Kommentar Die Eskalation der Gewalt beim G20-Gipfel war lange geplant

Brennende Autos, geplünderte Geschäfte, Verletzte: Die Bilder aus Hamburg schockieren. Die Krawalle garantieren Extremisten eine Aufmerksamkeit, die sie andernfalls nie hätten. Von Rudi Wais

Auch am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag kam es am Rande des G20-Gipfels zu Ausschreitungen.

Machen wir uns nichts vor: Die Eskalation der Gewalt rund um den G-20-Gipfel in Hamburg war geplant - und gewollt (alle Entwicklungen hier im Liveticker). Linke Randalierer wie der Mob, der in der Nacht zum Samstag eine Schneise der Verwüstung durch das Schanzenviertel geschlagen hat, arbeiten im Prinzip nicht anders als die Polizei auch: Sie bereiten sich monatelang auf solche Treffen vor, sie vernetzen sich, sie organisieren sich Unterstützung aus anderen Bundesländern und haben für den Fall der Fälle stets einen Plan B in petto. Wird eine Demonstration gestoppt oder aufgelöst, beginnen die Krawalle ein paar Straßenecken weiter aufs Neue. Noch brutaler. Noch aggressiver. Noch enthemmter. Die Konfrontation mit der Staatsmacht ist ein Teil dieses grotesken Spiels. Sie erst garantiert den Extremisten eine Aufmerksamkeit, die sie andernfalls nie hätten.

Ob die Hamburger Polizei zu zögerlich vorgegangen ist, ob ihr Einsatzkonzept nicht aufgegangen ist oder ob sie die Situation schlicht und einfach unterschätzt hat, wird sich vermutlich erst mit einigen Tagen Abstand beantworten lassen. Die Bilder von brennenden Barrikaden, von abgefackelten Autos und geplünderten Supermärkten aber sind der Welt, sie dominieren die Berichterstattung über diesen auch in der Sache bislang nicht allzu ertragreichen Gipfel und zeigen ein Deutschland, das man so bis dahin nicht kannte. Oder soll man sagen: Bis vor eineinhalb Jahren nicht?

G20-Gipfel: Polizei kann Gewaltmonopol nur mit großer Mühe durchsetzen

Wie schon in der Kölner Silvesternacht hat ein marodierender Haufen den Staat erneut in einem verwundbaren Moment vorgeführt, nur mit großer Mühe ist es der Polizei in Hamburg gelungen, dessen Gewaltmonopol am Ende doch noch durchzusetzen. Ja, schlimmer noch: Teilweise wird sie sogar für die Eskalation verantwortlich gemacht, als sei der Schwarze Block ein Teil der Friedensbewegung und jeder Polizeibeamte ein potenzieller Aggressor.

So werden Täter zu Opfern und auch die Demonstranten diskreditiert, die in Hamburg friedlich gegen die Politik der großen Industrie- und Schwellenländer protestiert haben. Sie treibt eine ernste Sorge um die Welt an, bei den Autonomen ist es blinde Zerstörungswut. Sie suchen den Konflikt, buchstäblich mit Gewalt – und sie bekommen ihn.

Bund und Land hätten Hamburg und seine Bewohner schützen müssen

Mag sein, dass es ein strategischer Fehler war, den Gipfel nach Hamburg zu vergeben, wo die linke Szene seit jeher besonders auf Krawall gebürstet ist und auf diese „Einladung“ regelrecht gewartet hat. Andererseits darf eine Regierung die Entscheidung, wen sie wohin einlädt, nicht von solchen Faktoren abhängig machen. Das Treffen der sieben großen Industrienationen im abgelegenen Bergschloss Elmau vor zwei Jahren war vergleichsweise leicht zu sichern – eine Großstadt ist in dieser Hinsicht eine ungleich größere Herausforderung.

Umso mehr wäre es die Pflicht von Bund und Land gewesen, nicht nur den Gipfel selbst zu schützen, sondern auch die Stadt, in der sie ihn ausrichtet: Die vielen Ladenbesitzer zum Beispiel, deren Schaufenster zertrümmert oder deren Geschäfte geplündert wurden. Oder die Menschen, deren Autos wahllos angezündet wurden. Mag sein, dass der Vergleich hinkt – aber wie die Frauen in der Kölner Silvesternacht waren auch sie der Situation ohnmächtig ausgeliefert. Nicht nur ihr Vertrauen in ihren Staat ist seit Donnerstagabend ein ums andere Mal erschüttert worden. 19.000 Polizisten haben nicht ausgereicht, um die marodierenden Rotten rund um den Gipfel rechtzeitig zu stoppen. Ein Armutszeugnis.

