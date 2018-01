  Ein Jahr Trump im Amt: Rückblick in Tweets des US-Präsidenten  

"Die Steuerkürzungen sind so groß und so bedeutsam, und dennoch machen die Fake News Überstunden, um dem Beispiel ihrer Freunde zu folgen, der besiegten Dems (Demokraten), und würdigen es nur herab. Das ist wirklich ein Fall, in dem die Ergebnisse für sich selbst sprechen werden und das wird sehr bald beginnen. Jobs, Jobs, Jobs!" (am 20. Dezember zur Steuerreform)

The Tax Cuts are so large and so meaningful, and yet the Fake News is working overtime to follow the lead of their friends, the defeated Dems, and only demean. This is truly a case where the results will speak for themselves, starting very soon. Jobs, Jobs, Jobs!